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疫情緩和漸進開放？ 鄭文燦：一切依指揮中心指示
新冠肺炎疫情延燒，新北市3月20日起封閉所有公有封閉型場館及場地，隨疫情趨緩，新北市長侯友宜今宣布，明天起將漸進開放。桃園市政府表示，市內場館並無封閉，會繼續採取實名制登記，防堵疫情。
桃市府指出，無論是圖書館、運動中心、醫院等場館，皆採取實名制登記，由於並無封閉場館，不會有漸進開放的問題，還是會繼續採取實名制控管。
桃園市長鄭文燦昨天於防疫專案會議時示，中央流行疫情指揮中心公告自5月1日起有條件開放長照機構，並採實名制預約訪視，以定時、定點為原則。桃市府將依中央流行疫情指揮中心公告內容，函送相關防疫配套規範至各長照機構，讓長照機構能結合機構內的標準作業程序辦理，讓家人、親友在疫情舒緩的情況下，能夠探視長照機構的住民。
活動恢復的部分，鄭表示，依中央流行疫情指揮中心規定，小型活動要控制在室內100人、室外500人，原則上盡量避免群聚活動，維持防疫對策至少至6月底。另外，疫情趨緩，衛生局也提出，母親節將至，醫院探陪病限制能否開放？鄭回應，一切依中央流行疫情指揮中心指示為準。
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