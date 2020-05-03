疫情緩和漸進開放？ 鄭文燦：一切依指揮中心指示

新冠肺炎疫情延燒，新北市3月20日起封閉所有公有封閉型場館及場地，隨疫情趨緩，新北市長侯友宜今宣布，明天起將漸進開放。桃園市政府表示，市內場館並無封閉，會繼續採取實名制登記，防堵疫情。

桃市府指出，無論是圖書館、運動中心、醫院等場館，皆採取實名制登記，由於並無封閉場館，不會有漸進開放的問題，還是會繼續採取實名制控管。

桃園市長鄭文燦昨天於防疫專案會議時示，中央流行疫情指揮中心公告自5月1日起有條件開放長照機構，並採實名制預約訪視，以定時、定點為原則。桃市府將依中央流行疫情指揮中心公告內容，函送相關防疫配套規範至各長照機構，讓長照機構能結合機構內的標準作業程序辦理，讓家人、親友在疫情舒緩的情況下，能夠探視長照機構的住民。