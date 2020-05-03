新冠肺炎疫情趨緩 張麗善：視疫情逐步解除中央禁令

新冠肺炎疫情趨緩，新北明天起漸進開放封閉的公有場地或場館，而各縣市各項管制措施也受全民關注。雲林縣長張麗善今天也提到，未來將視疫情情況，配合中央防疫政策，逐步解除禁令。

張麗善說，雲林累計確診數5人、目前解除隔離數3人，縣府與各單位防疫作業超前部署，也因雲林沒有社區感染，所以不像外縣市嚴格封閉公有場域。

她表示，目前疫情稍有趨緩，未來會視情況，逐步解除中央禁令，比如醫院、住宿型長照機構禁止探訪，會配合中央指示解禁。

她說，新冠肺炎疫情對國人的生活影響已近4個月，縣府近期開始舉辦一系列街頭藝人模式演出，鼓勵縣民多走出戶外，以堅強正面的心態面對疫情，歡迎縣民在縣境內走走出遊。

張麗善表示，現階段防疫也不能懈怠，各項防疫措施仍不停歇，也希望民眾持續配合，把防疫落實在生活之中，一起度過此次難關。