天母夢想樂園開箱！ 全國首座9米高棒球溜滑梯好吸睛

防疫之餘也要防豪大雨，新北市府3名副市長和秘書長近期輪流視察防汛，避免雨季再發生積淹水。不過同時供應新北、桃園和新竹的石門水庫存量只剩三分之一左右，若持續不降雨約只能供應1到2個月，讓市府對梅雨既期待又怕受傷害；翡翠水庫已調控蓄水量，仍可供應大台北民生用水3個月。

2020-05-02 23:02