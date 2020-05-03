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天母夢想樂園開箱！ 全國首座9米高棒球溜滑梯好吸睛
台北市全新共融式遊樂場「天母夢想樂園」將於5月4日上午9時正式開幕，樂園結合天母棒球場特色，打造全國第一座高達9公尺的棒球主題遊具，由4個球體組成，並設有2道溜滑梯，兒童遊憩區還沒正式啟用，便已吸引許多親子家庭目光。
天母夢想樂園耗資2100萬元打造，去年12月底動工，花費約半年時間整修，原定今年4月中開幕，考量新冠肺炎疫情延至5月初啟用。
台北市體育局表示，樂園內融合棒球場、運動園區特色，設計棒球主題區、共融沙坑區、地景滑梯區及溜索旋轉區等4大主題遊樂設施，並經過SGS遊戲場安全認證，兼具刺激、冒險與安全性，讓孩子在玩樂中提升感覺統合能力，同時也能學習社交技巧。
除了棒球主題遊具，體育局說，為建構共融式環境，遊戲場外圍步道採藍色PU材質鋪面，並設計無障礙動線，讓嬰兒車、輪椅皆能方便在遊戲場內移動，循著平緩坡道往上走，就可到磨石子滑梯區遊憩。
【交通資訊】
捷運：淡水信義線芝山站下車；捷運接駁紅15；士林站下車，捷運接駁紅12，或搭乘大葉高島屋免費接駁車，下車後步行三分鐘即可抵達。
開車：中山高速公路重慶交流道往士林方向下-->重慶北路過百齡橋直走中正路-->中山北路左轉（需迴轉）向北-->過福林橋至忠誠路右轉直行至大葉高島屋百貨公司即可抵達臺北市天母棒球場。
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