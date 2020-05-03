加入防疫志工2個月 志工：剛開始有顧慮

新北市在2月26日成立防疫志工隊，並找來前衛生署長葉金川教育訓練，三重社福中心志願服務隊副隊長蘇金英加入防疫志工行列，協助送口罩給獨居長輩，蘇金英說，起初聽到「防疫」心裡會有顧慮，但看找獨老拿到口罩開心的表情，一切都值得。

葉金川在成立防疫志工隊時提到，志工就是全民防疫，但不處理社區檢疫、隔離，培養志工可以讓周遭的人去影響，主要是安定人心，台灣現在做得很好，加上全民的配合，就可以對抗新冠肺炎。

事隔2個多月，台灣仍掌控新冠肺炎疫情，70歲的蘇金英說，台灣疫情不像其他國家嚴重，雖然剛開始心裡有顧慮，也不敢告訴家人，還會隨身攜帶酒精消毒，不過獨老多數待在家中鮮少出門，其實也相對安全。

新北防疫志工隊除協助送口罩給獨居老人，還需關懷訪視社區、電話問安、發放防疫物資、送餐服務，甚至需要到健保藥局鞋這維護排口罩得秩序，累計2328名防疫志工共6萬人次服務量，服務時數高達11萬8000小時。

蘇金英說，志工隊剛開始送口罩時，獨居老人會覺得很突兀，但送了幾次獨老後都很高興，甚至會到門口等待迎接，因為這些人有慢性病有要到醫院的需求，卻沒有體力排隊買口罩，送口罩是必須要做的事。

新莊區牡丹心社區發展協會志工尤天進也在疫情期間，成為獨居老人的外送員，不論是晴天會雨天，都騎著機車到各地點，再把熱騰騰的餐點從機車的保溫箱取出，讓獨老用餐無虞。