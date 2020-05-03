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五一收假後 北市學校要查連假旅遊史

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
為落實校園防疫，台北市教育局針對連假前、中、後訂出防疫最新規範，制訂「台北市高級中等以下學校連續假期防疫教育宣導暨通報作業注意事項」。圖／擷取自台北市教育局網站
為落實校園防疫，台北市教育局針對連假前、中、後訂出防疫最新規範，制訂「台北市高級中等以下學校連續假期防疫教育宣導暨通報作業注意事項」。圖／擷取自台北市教育局網站

五一連假到來，不少觀光景點人潮聚集，為加強校園防疫，台北市教育局針對連假前、中、後訂出防疫規範，制訂「台北市高級中等以下學校連續假期防疫教育宣導暨通報作業注意事項」，要求學生連假期間若收到中央發布的「防疫細胞簡訊」，學校應主動關懷師生旅遊動向，並向教育局進行校安通報。

敦睦艦隊4月底爆發群聚感染，引各界恐慌，議員徐巧芯日前在教育部門質詢時，要求北市教育局應比照清明連假作法，主動調查師生是否前往中央公佈人潮密集景點遊玩，擬訂SOP掌握師生動向。

考量五一連假旅遊熱潮，北市教育局4月30日發函各級學校，要求校方假期前向師生宣導防疫注意事項，並建立回報專線，也建議師生開啟手機定位功能，鼓勵學生撰寫足跡日誌，以利疫調不時之需。

「有收到細胞簡訊的人難道就不去關心嗎？」教育局主任秘書陳素慧表示，先前清明連假結束後，教育部要求各校調查師生旅遊史，但敦睦艦隊感染事件發生後，中央並沒有公佈相應通報流程，為補足防疫缺口，這次才制定通報注意事項，讓各級學校有跡可循，掌握師生連假期間健康狀況。

陳素慧說，只要中央於連續假期間或假期後發布「防疫細胞簡訊」，校方就必須在維護學生受教權前提下，主動了解師生連假期間旅遊史，並向教育局完成校安通報，校方也要注意與觀察學生是否有身體不適，建議自主健康管理14天，在校期間必須配戴口罩。

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