北市花千萬裝公車駕駛輔助系統 議員批：肇事率反升

公車是台北市重要的大眾運輸工具，台北市議員許家蓓發現，聯營公車的肇事案件卻年年增加。106年為366件，107年為464件，到了108年達558件， 質疑市府這兩年花了一千萬試辦公車加裝先進駕駛輔助系統（ADAS)，卻無法降低公車肇事率。對此，北市公運處表示，ADAS是試辦計畫，3000多輛車只裝設70台，希望能多增樣本數，再評估效益。

許家蓓指出，北市府為落實公車行車安全，推動台北市市區公車駕車安全試辦計畫，導入先進駕駛輔助系統ADAS，就危險駕駛行為偵測及示警．希望降低肇事及事故，但公車肇事率仍不降反升。

許家蓓表示，目前北市共3561輛公車，僅裝設70 台，該如何落實行車安全？她要求交通局及公運處應針對是否全面安裝 ADAS 進行進行評估規畫，不要虎頭蛇尾。

公運處長常華珍指出，ADAS是輔助功能，裝設只有70輛，減少和前車碰撞、減少視覺死角，這占了公車肇事原因的六成，加裝ADAS可幫助減少肇事率。

對議員質疑試辦成效不佳，常華珍指出，目前仍在試辦中，實測結果數據顯示有幫助降低肇事，且詢問駕駛的反應也不錯，但因ADAS很貴，希望中央能補助。