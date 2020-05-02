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包廂吸菸關警報器？北市府要加強稽查密閉空間吸菸

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯等人日前開記者會，指客人在包廂抽菸，業者把消防警報設備關閉，只有安檢時才會打開。圖／報系資料照
國民黨台北市議員徐巧芯等人日前開記者會，指客人在包廂抽菸，業者把消防警報設備關閉，只有安檢時才會打開。圖／報系資料照

錢櫃ＫＴＶ台北林森店大火造成6人死亡，火災時現場警報器、灑水設備等消防設備都被關閉，議員懷疑是業者長期默許客人包廂抽菸，平時即關掉警報器。多位台北市議員日前在警政衛生委員會質詢指出，從去年至今年4月，北市僅查獲24件KTV包廂吸菸案件，平均1個月才1.5件，取締件數太低，要求市府加強取締在包廂抽菸。

對此，台北市副市長黃珊珊今天表示，昨天府級會議也有討論，現由衛生局規畫，稽查一定要確實，一定要抓到，而不是可能有抽菸就開罰，否則處分後，被取締者可能會提訴願，看程序合不合法，所以取締的重點是一定要無預警，要查到才有用。

黃珊珊指出，雖然錢櫃大火關閉警報器是否與包廂客人抽菸有無關連，應由檢察官調查，但在密閉空間吸菸本來就違反菸害防制法，未來市府聯合稽查時，衛生局也會加入。

衛生局指出，去年一整年到今年4月，共開罰24件KTV包廂吸菸，開罰2000元，其中21案是臨檢，有3案是警局主動通報，都是罰個人，沒有處罰到業者，業者只要沒有提供煙灰缸，有標示警語即合乎規定。

不過，議員戴錫欽說，16個月共開罰24件，平均1個月才1.5件，取締的比率過低，實際在KTV包廂抽菸的個案不只這些。市議員陳炳甫也說，顧客在KTV內抽菸，取締很困難，也無人力稽查，市府應該思考在封閉包廂的內吸菸，如何更有效稽查方式。議員也希望能否開罰到業者，很多情況是業者雖然沒有提供煙灰缸，但客人都用水杯熄煙。

衛生局指出，業者只需張貼標示，不提供吸菸器具，就罰不到，所以被罰的目前都是客人。

衛生局 抽菸 KTV

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