友善契作平台大聯盟 有機農作產地直送媽媽
亞洲有機行銷智能中心與新北市友善耕作農友合作，舉辦「攜手新北小農/真愛地球母親」線上購物活動與促銷方案，讓防疫期間不出門也可以孝親，從產地直送給媽媽，並愛護地球。
新北市府農業局今天表示，因應武漢肺炎（新冠狀病毒疾病，COVID-19）的防疫措施，協助推動電商平台的宅經濟活動，以提升有機農業與友善農業，並與國際交流和銷售。
市府農業局表示，與國際有機農業聯盟亞洲分會共同成立亞洲有機行銷智能中心，其中一項重點任務是為生產者尋求銷售管道，讓農友安心生產，因此，集結支持契作的網購平台成立「友善契作平台大聯盟」。
農業局說，因應母親節到來，希望市民採購友善地球的農產品，此次參與活動的農友有「彩田友善農作」及鼎勝養蜂場的荔枝蜂蜜和龍眼蜂蜜、鹽麴及彩田米等商品。
農業局表示，新北市三峽區鼎勝養蜂場的有機蜂蜜，是場長吳憶宜每年3月至4月，趁龍眼和荔枝花季，與先生帶著蜂群「南漂」採蜜的辛苦結晶，通過台灣養蜂協會驗證並取得國產蜂產品證明標章。
另新北市金山區的「鹽麴」以有機米發酵製成，聞起來像味噌，具有低鹽回甘滋味，可作為醃漬品的調味料，也能加入料理提鮮，能增加腸內益菌。
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