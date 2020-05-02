快訊

蘇貞昌對司法個案指點 監委、立委都看不下去

友善契作平台大聯盟 有機農作產地直送媽媽

中央社 / 新北2日電

亞洲有機行銷智能中心與新北市友善耕作農友合作，舉辦「攜手新北小農/真愛地球母親」線上購物活動與促銷方案，讓防疫期間不出門也可以孝親，從產地直送給媽媽，並愛護地球。

新北市府農業局今天表示，因應武漢肺炎（新冠狀病毒疾病，COVID-19）的防疫措施，協助推動電商平台的宅經濟活動，以提升有機農業與友善農業，並與國際交流和銷售。

市府農業局表示，與國際有機農業聯盟亞洲分會共同成立亞洲有機行銷智能中心，其中一項重點任務是為生產者尋求銷售管道，讓農友安心生產，因此，集結支持契作的網購平台成立「友善契作平台大聯盟」。

農業局說，因應母親節到來，希望市民採購友善地球的農產品，此次參與活動的農友有「彩田友善農作」及鼎勝養蜂場的荔枝蜂蜜和龍眼蜂蜜、鹽麴及彩田米等商品。

農業局表示，新北市三峽區鼎勝養蜂場的有機蜂蜜，是場長吳憶宜每年3月至4月，趁龍眼和荔枝花季，與先生帶著蜂群「南漂」採蜜的辛苦結晶，通過台灣養蜂協會驗證並取得國產蜂產品證明標章。

另新北市金山區的「鹽麴」以有機米發酵製成，聞起來像味噌，具有低鹽回甘滋味，可作為醃漬品的調味料，也能加入料理提鮮，能增加腸內益菌。

蜂蜜 電商

延伸閱讀

防疫期間移工轉出不可歸責 製造業雇主免受2年管制

MLB／「美國需要棒球」 共和黨參議院領袖致電聯盟主席

MLB／和裁判協會達成協議 減薪三成拚開打

MLB／大聯盟版「最後之舞」 一朗支持度落後A-Rod

相關新聞

校園解封？黃珊珊：考量安全仍管制到7月14日

目前連6天零確診、19天無本土病例，雖然「七連霸」今天破功，新增3 確診病倒，但民間希望開放密閉場館的聲音漸高。對此，台...

竹子湖全新打卡秘境 置身海芋田看見「海芋與蛙」

陽明山海芋與繡球花季已開跑，海芋勝地竹子湖今年特別不一樣，台北市政府在廣大海芋田中，翻修一條「芋見小路」，走在全長約18...

八里左岸自行車道好七逃 騎鐵馬賞河岸風光

新北市八里區緊臨淡水河岸，景致宜人，且有規劃完整的自行車道，民眾可沿途造訪渡船頭、老街、左岸公園、婚紗廣場等著名景點，盡...

新北人潮儀表板發布新通知 8景點車輛管制

新北市景點人潮儀表板監測後，市府解除烏來停車場車輛進出管制，但新增富基漁港停車場。不過無論各監測系統都顯示人潮未達群聚標...

象鼻岩上限100人遊客喊太嚴 侯友宜：會調整不會硬梆梆

新北市深澳象鼻岩在五一連假人潮爆多，但區公所限100人為進場上限，遊客大排長龍，至少得等半小時，甚至更久，但遊客進入後發...

中午出遊人潮漸多 新北4景點啟動車輛管制

接近中午出遊人潮漸多，新北市府在碧潭及茶壺山、報時山步道停車場啟動管制，車輛僅限一出一進；新店銀河洞越嶺步道停車場則禁止...

侯友宜：疫情持續穩定將鬆綁管制 公有場館分階段開放

新北市長侯友宜今天指出，若疫情持續穩定，新北將逐步鬆綁管制作為，保有市民最大活動空間，逐步調整防疫步伐，五一連假將視為疫...

今早出遊人數比昨天多 新北市府監控中

五一連假第2天，新北市目前以市場出現較多買菜族，景點則尚未湧現人潮，市府預計中午左右民眾才會外出活動。昨天只有部分勞工休...

影／侯友宜：封閉式場館分階段開放

新北市長侯友宜上午視察瑞芳區熱門景點人車管制狀況，侯友宜在受訪時表示，在疫情可控制的前提下，新北市目前受管制的封閉式場館...

侯友宜訪新住民商店 一起做春捲

昨天是五一勞動節，新北市長侯友宜訪視82歲曾繼武，為26歲青年居家照顧服務員陳懷恩打氣，又走訪越南新住民阮氏平開設的餐飲複合式商店，一起動手做春捲。

北市停車單 申訴成功率達七成

台北市議員張斯綱昨在議會質詢時指出，路邊停車單衍生的申訴案，包括未停卻被開單、誤開單等，近5年申訴件數1萬7371件，1萬2021件申訴成功，成功率竟高達七成。他要求對投訴件數高、申訴成功率高、人員管理不佳的廠商，禁止參與投標，維護民眾停車權利。

新北機退有成 民眾期待再除路霸

新北市交通局推動機車退出騎樓計畫11年，主要道路騎樓已不見機車蹤影，但其他路段仍有不少人違規停放，新北市今年前4個月就舉發968件，在錢櫃大火發生後，考量發生事故疏散需求，也把老人長照中心、托嬰中心等避難場所納入機退點巡查。民眾也期待重新取締路霸，以免巷弄道路成私人長期停車格。

熱門新聞

敦睦艦隊實習生就診爆「聞不到」 女醫師驚覺轉介確診

罷韓投開票要借學校 高雄部分師長先投「反對票」

好幸福！嘉市國中小全裝冷氣+新風換氣系統過濾PM2.5

影／觀光大縣也撐不住 日月潭景聖樓開出歇業第一槍

連假第2天湧人潮 桃園這5處景點下午同時亮「黃燈」

悶壞了！桃園虎頭山風景區湧烤肉、踏青人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。