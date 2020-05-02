涉獵保育類長鬃山羊 回收大批獵具遭查獲

高男涉嫌長期在新店山區獵捕野生動物，3月間遭查獲，他4月回收獸鋏時，又遭新北市府動保處與警方查獲，起出大批獸鋏與獵具。高男由警政署保七總隊調查，獸鋏由市府沒入。

新北市政府動物保護防疫處今天表示，據報在新店山區林地，有獵人長期違法使用獵具捕捉野生動物。

動保處4月19日派員會同內政部警政署保七總隊埋伏，現場發現一部可疑發財車，車上無人，待高姓獵人等3人下山時，於車上起出11組捕獸鋏、47組山豬吊、一批半成品獵具。

動保處說，高姓獵人曾於3月29日在同地區，與3名友人疑似違法獵捕保育類動物，被查獲從林地帶回一個麻布袋，內裝有1隻長鬃山羊。

高姓獵人4月被查獲大批獸鋏時表示，由於3月被查獲後心生悔意，所以返回山上將所布設的獵具收回。

動保處表示，設山豬吊與獸鋏等獵具，除會重大傷害野生動物，也可能傷害到人，依野生動物保育法規定，未經許可應禁止使用獸鋏。

動保處說，此次查獲獵具數量種類繁多，甚至還有未完成的半成品。長鬃山羊屬第3級保育類野生動物，違法捕捉最重可處5年以下有期徒刑，併科新台幣100萬元以下罰金。

動保處表示，高男已由警政署保七總隊調查詢問，獸鋏與獵具由市府沒入。民眾如發現有違法陳列、獵捕或買賣保育類野生動物，在自身安全無虞狀況下，可拍攝相關照片、影片或記下車牌，就近報警處理。