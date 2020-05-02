校園解封？黃珊珊：考量安全仍管制到7月14日

目前連6天零確診、19天無本土病例，雖然「七連霸」今天破功，新增3確診病倒，但民間希望開放密閉場館的聲音漸高。對此，台北市很長黃珊珊指出，北市場館維持實名制，校園管制也不會變，管制到7月14日放暑假。

黃珊珊指出，學校部分，因家長會比較緊張，因當時有北市有學校停課，所以目前的狀況是校園封到7月14日放暑假。她說，當時本來有兩個選項，第一個是如果操場沒有經過校舍，例如康寧國小，校門打開就是操場，當時有考量 是不是可以開放民眾去運動。另一種要經過校舍，就封掉不要開放，但教育局跟家長會、教師會開會，認為這樣會很亂，就全部說封閉。

黃珊珊說，如果都一直是零確診，都是安全，可考慮解封，但今天還是有3個確診病例，雖然她個人不傾向關閉，但以學校安全優先，除非有特殊需要才開放，對里民受限制，感到很抱歉。