竹子湖全新打卡秘境 置身海芋田看見「海芋與蛙」

陽明山海芋與繡球花季已開跑，海芋勝地竹子湖今年特別不一樣，台北市政府在廣大海芋田中，翻修一條「芋見小路」，走在全長約180公尺這條路上，猶如被千朵海芋簇擁，還有機會一窺當地珍稀物種，跟著抬棺龜、台北樹蛙，感受全新的山林秘境。

位於陽明山的竹子湖，被譽為台北市後花園，是眾所皆知海芋故鄉，一直以是臉書、部落格美照的常客，無論是在地人及外國旅客，總被山林美景、海芋花海及繡球花田給迷上，今年陽明山海芋季也在3月27日登場，一直到6月。

今年造訪竹子湖的民眾，將有別以往的全新感受。一條穿梭於海芋田的舊溪溝堤岸、原是當地務農的道路，鮮少民眾行走，但年久逐漸損壞破損，甚至出現傾斜現象，北巿府動手整修，將這條路變成全新的「芋見小路」。

台北市大地處表示，當地屬於生態敏感區， 曾邀集專家現勘，發現許多保育類動路，例如抬棺龜、台北樹蛙、赤腹油蛇等，避免環境衝擊，決定採用少見預鑄工法，透過手工砌石，以堆積木的方式，慢慢築起一條全新步徑。

不同一往的開挖、灌漿，導致工期翻倍，耗時近半年後，「芋見小路」總算浴火重生，趕在海芋季啟用，全長約180公尺，並新設一座小平台，讓民眾賞花之餘，也能席地而坐休息，享受海域跟火山交織成的美景。

受氣候影響，今年海芋花況不錯，大台北地區不到1小時車程，就能上山體驗「芋見小路」，享受潺潺水聲、搖曳花海以及壯麗的火山口景色，不仿把握機會來一趟全新的打卡秘境，感受「芋」見生活的小幸福。