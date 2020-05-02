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八里左岸自行車道好七逃 騎鐵馬賞河岸風光
新北市八里區緊臨淡水河岸，景致宜人，且有規劃完整的自行車道，民眾可沿途造訪渡船頭、老街、左岸公園、婚紗廣場等著名景點，盡賞水岸風光；此外，還有十三行博物館及全新開幕的新北考古公園，帶領民眾走入時光隧道，挖掘歷史遺跡。到了傍晚，更能登上觀音山硬漢嶺，鳥瞰關渡平原及無敵海景， 一整天的豐富遊程，可說是假日出遊首選。
其中著名的八里左岸步道，有許多特色咖啡店，每到假日，可見許多民眾一邊喝咖啡、一邊欣賞淡水河景，悠閒享受午後時光；同時左岸也會不定時舉辦許多藝文活動，如音樂會、沙雕節等，帶給民眾不同體驗。
八里區公所指出，八里擁有好山好水，並保留濃厚人文氣息及豐富自然資源，遠近馳名的觀音山，步道規劃友善，適合親子一同踏青，另外山上也有觀光休閒農場，可享受採果樂趣，品嘗著名的黃金筍、八里柚等鮮美農產。
若是情侶出遊，文化公園也是必訪景點，裡頭的米飛兔園區，擺放造型可愛的公共藝術裝置，吸引許多民眾拍照留念，傍晚時分，還可登上公園內的小山丘，遠眺台北港夕陽西下的絕美景色。
另外，去年12月落成啟用的八里區新行政中心，外觀仿帆船意象，留設大面積開放空間，設置觀景平台，民眾可一覽無敵海景，成為八里新地標及打卡熱點。
而除了自然與人文景致，八里更有多間著名廟宇，龜馬山真慶宮主祀玄天上帝，是全台知名的道教聖地，五福宮則是命理專家力推的財神廟，巨大的「天庫金爐」為一大亮點。來一趟八里，不僅能賞河景、啖美饌，還能尋幽訪勝，可說身心靈一次滿足。
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