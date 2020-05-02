汐止8千平方公尺公園 水返腳、童玩主題開放臉書票選
新北市政府打造特色公園，繼鶯歌鳳鳴戲兒二公園主題投票廣受民眾歡迎，工務局再推出「自己的公園自己決定」票選活動，邀請民眾替明年底將啟用的「汐止公8公園」票選合適主題，有「水返腳」與「老街」2方案供民眾在臉書投票，活動將持續至10日截止。
汐止公8公園預定地鄰近百年歷史廟宇濟德宮及交通要塞汐止火車站等人潮聚集區，面積約8千平方公尺。工程單位新工處表示，汐止在地人文特色耐人尋味，因此初步設計2方案。
方案一「遊汐水返腳」，透過汐止古名水返腳為意象，藉由船、茶葉和紅磚造型設施，傳達汐止古早時期是以船隻乘載茶葉往來貿易，對地方經濟發展有著舉足輕重的影響；方案二「老街樂遊汐」，因公8公園鄰近諸多廟宇和老街，將結合彈珠台、射氣球、撈金魚、燈籠等童玩意象作為設施發想，呈現汐止人兒時在老街嬉鬧遊戲的光景。
新工處表示，舉辦為期一周的網路票選，並將此次投票結果納入設計規劃，落實公民參與，由民眾共同決定汐止公園的未來風貌。這次投票在工務局臉書粉絲專頁「工程圖輯隊」進行，從5月1日下午6點至10日中午12點截止，公8公園最快預計於今年底完成設計、明年底完工啟用。
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