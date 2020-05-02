象鼻岩上限100人遊客喊太嚴 侯友宜：會調整不會硬梆梆

新北市深澳象鼻岩在五一連假人潮爆多，但區公所限100人為進場上限，遊客大排長龍，至少得等半小時，甚至更久，但遊客進入後發現很空曠，建議上限可以提高人數。新北市長侯友宜說，會視情況調整，不會硬梆梆。

深澳象鼻岩昨天中午後開始管制人潮，上限100人，多少人出去才能再進去多少人，遊客大排長龍，最多時超過200人，形成長長的人龍，至少要等半小時，甚至更久，遊客叫苦，指進入象鼻岩後很空曠，上限應可多一點人。