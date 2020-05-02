侯友宜：疫情持續穩定將鬆綁管制 公有場館分階段開放

新北市長侯友宜今天指出，若疫情持續穩定，新北將逐步鬆綁管制作為，保有市民最大活動空間，逐步調整防疫步伐，五一連假將視為疫情觀察重要指標，如果疫情安全無虞，公有場館將分階段開放，明天會有完整報告。

侯友宜說，新北市在確保防疫安全無虞後，公有場館館會分階段進行開放，但一定要確保疫情安全無虞的情況下進行，在分階段開放過程，還是會有一些管制的措施，明天會有完整的報告，今天是連假的第二天，昨天各區管控很好。

侯友宜並指出，若疫情持續穩定，新北將逐步鬆綁管制作為，保有市民最大活動空間，逐步調整防疫步伐，五一連假將視為疫情觀察重要指標。

他並說，仍要求各局處、公所、分局等第一線同仁共體時艱，為地方經濟成長及居民、遊客爭取更安全的遊憩環境，絕不容許有疫情破口的事情發生，以免五一連續假期像清明節連假一樣，造成大家的憂慮，確實有效為民眾健康把關，建立一個新形態防疫的安全生活模式，讓民眾回歸正常生活。