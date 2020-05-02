「光靠1968沒辦法」 侯友宜：新北靠自己的人潮儀表板

新北市長侯友宜今天到報時山和茶壺山視察人流及車潮管制，被問到交通部的1968功能時，侯友宜說，「光靠1968是沒有辦法的」，新北主要靠自己的人潮儀表板，掌握人流及車潮管控，都做得很好。

侯友宜說，昨天因為報時山和茶壺山有很多人上來，進行車流管控，今天特別到這兩處地點來看，目前看到人流及車流都在管控當中，很多民眾事先會看「人潮儀表板」，口果人多了就不會再上來。區公所會引導多的人潮到別的地方，瑞芳重要7個景點都很快掌控當中。

侯友宜表示，車輛超過50%就進行管控，一出才能一進，如果人流超過上限就會管制人潮不能再進入。針對金山老街因疫情造成的影響，希望大家共體時艱，人潮會慢慢回來，現在淡水、三峽、金山老街都慢慢增加人潮，在防疫安全下，會跟老街一起來努力。

侯友宜指出，新北市監控175個點，昨天有1個地方管制人潮是汐止姜子寮步道，其他8個點是管制車流進入，淡水是管控地點之一，大家都能體諒，不要再進去，昨天是黃燈警戒，還沒有到紅燈，希望民眾要出門前看看新北市推出的人潮儀表板顯示的燈號，再決定要不要去。

被問到交通部的1968是否有發揮功能？侯友宜表示，地方首長最重要不是靠這些儀器，主要是自己要有自己的一套科技監控系統，並靠現場同仁現場監看回報後，兩互相配合就能把人流及車流的狀況，掌握得精準到位，1968主要是參考用，新北主要靠人潮儀表板，175個地點遠超過1968的15個地方，「光靠1968是沒有辦法的」，新北主要靠自己的人潮儀表板。