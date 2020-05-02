連6天零確診 新北醞釀逐漸開放密閉場館

連6天零確診、19天無本土病例，民間希望開放密閉場館的聲音漸高。新北市不僅議員葉元之等人一再建議，市長侯友宜近日也計畫到相關場館勘查防疫情況，再決定是否開放、如何開放。

葉元之表示，疫情逐漸趨緩，新北市公有場館可以考慮解除管制，如各種考試即將登場，考生對圖書館需求迫切。許多家長和考生不斷向他反映，指全國只有新北圖書館關門，考生只能去台北市和咖啡廳唸書，不會比較安全，因為台北市確診人數比新北多。

也有市民建議可以在較嚴格控管下開放，如人數管制、量體溫或局部開放。

侯友宜先前曾表示民眾的聲音他都聽到了，市府也正在研擬場館開放，但防疫依然優先，因為許多國家疫情再爆發就是因為放鬆，他希望在不違反防疫原則下討論是否開放，以免因一時輕忽付出更慘重代價。

目前市府研擬開放原則包括人數控管、實名制、梅花座等，戴口罩、量體溫、勤消毒等防疫步驟也不會少，但是否開放須由侯友宜勘查後才能拍板定案。