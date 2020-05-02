台中鼓勵民眾活化土地建停車場 最高補助350萬元
增加公共停車空間，台中市交通局鼓勵民眾將閒置土地闢建為停車場，申請合法停車場登記證，設置汽車停車位10格以上、20格以下的停車場，工程費最高補助80萬元；汽車停車位達20格以上者，工程費補助2/3，如免費供大眾停車3年以上，可獲全額補助，最高補助350萬元；另採用透水鋪面施作者，額外再補助最高30萬元。
交通局長葉昭甫指出，民眾若有私人閒置空地想闢建公共停車場，可依「台中市民間設置臨時路外停車場獎助辦法」，向交通局提出補助申請。
這項獎助辦法自去年5月修法提高獎助金額後，迄今交通局已核准2座停車場共補助約140萬元工程費，分別位於南區、太平區，目前仍在施工中，完工後預計將提供約186格汽車停車位。
葉昭甫表示，不論是個人或公司行號（法人）皆可申請停車場登記證，民眾可直接上台中市停車管理處網站：https://tcparking.taichung.gov.tw/ParkWeb/的「便民服務」之「便民下載」下載「台中市臨時路外停車場設置申請文件」，依規定填妥相關申請書件寄至交通局申請。
加速民眾申請停車場登記證，交通局設有專人輔導請證，也精簡申請流程，目前除竣工審查需至停車場現地會勘外，其餘圖說審查皆以書面審查為主，民眾無須多次親自送件。
因應防疫，鼓勵民眾以電子郵件、電話詢問相關問題，並以郵寄送件，減少群聚感染風險。相關問題可至台中市停車管理處網站：https://tcparking.taichung.gov.tw/ParkWeb/查詢，或電話洽詢台中市停車管理處（04）22289111分機61367。
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