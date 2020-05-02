1968App北投市場周邊亮黃燈 市場自治會：系統不準

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
1968App今天早上亮起北投市場周邊人潮略多的黃色警示，市場周邊街道人潮不少，警方也出動巡視，但市場內確沒什麼人潮。記者翁浩然／攝影
1968App今天早上亮起北投市場周邊人潮略多的黃色警示，市場周邊街道人潮不少，警方也出動巡視，但市場內確沒什麼人潮。記者翁浩然／攝影

交通部「高速公路1968」App提供全台數百個熱點人潮示警，其中台北市熱點之一的北投市場周邊，今天早上9點20分亮起人潮略多的黃色警示，但實際上，北投市場內人潮零星，主要是周邊道路與外攤有不少民眾逛街；北投市場自治會長吳萬強表示，1968App到底用什麼基準判斷人多人少，實在看不懂，市場內人已經夠少了，亮燈恐讓人更少。

今天是勞動節連假第二天，北投市場周邊街道今早出現不少買菜人潮，還亮起人潮黃燈警示，連警方也出動巡視；現場多數民眾雖都有戴口罩，但較難保持一定距離。

吳萬強說，受疫情影響，市場內人潮至少減了3成，外攤區則至少2成，市場內外都不像過去人擠人，他不知道1968App的參考基準從哪來，但現在市場內人潮超少，還亮起人潮略多的黃色警示，「是想要讓市場內全部沒有人嗎？」

吳萬強說，外攤早上逛街民眾確實不少，但也不像過去人擠人，整條街塞滿人、密密麻麻的情況，或許App顯示略多還說得過去，但對市場內而言，App根本不準確。

警方則表示，因應北投市場周邊今早亮起人潮略多的黃色警示，將會透過警廣插播告知民眾警示訊息，提醒民眾車輛勿駛入市場周邊，或選擇前往其他市場買菜；轄區分局也已派員巡視市場周邊，必要時疏導人車。

交通部「高速公路1968」App提供全台數百個熱點人潮示警，其中台北市熱點之一的北投市場周邊，今天早上9點20分亮起人潮略多的黃色警示。記者翁浩然／翻攝
交通部「高速公路1968」App提供全台數百個熱點人潮示警，其中台北市熱點之一的北投市場周邊，今天早上9點20分亮起人潮略多的黃色警示。記者翁浩然／翻攝
1968App今天早上亮起北投市場周邊人潮略多的黃色警示，市場周邊街道人潮不少，警方也出動巡視，但市場內確沒什麼人潮。記者翁浩然／攝影
1968App今天早上亮起北投市場周邊人潮略多的黃色警示，市場周邊街道人潮不少，警方也出動巡視，但市場內確沒什麼人潮。記者翁浩然／攝影
1968App今天早上亮起北投市場周邊人潮略多的黃色警示，市場周邊街道人潮不少，警方也出動巡視，但市場內確沒什麼人潮。記者翁浩然／攝影
1968App今天早上亮起北投市場周邊人潮略多的黃色警示，市場周邊街道人潮不少，警方也出動巡視，但市場內確沒什麼人潮。記者翁浩然／攝影

北投 1968 疫情

延伸閱讀

疫情釀最苦勞動節 零確診卻笑誇西瓜甜

台南大東夜市熱點交安兼防疫 要讓消費者更安心

1968將增抹茶山等熱點 傳統市場加入少帶手機演算變因

大溪老街一度亮「黃燈」 民眾讚政府有在宣導

相關新聞

北市消防安檢 黃珊珊：改普查提高強度

台北市錢櫃大火燒出消防安檢問題，北市連日針對封閉性娛樂場所進行消安檢查，總數68家，不合格17家，7家仍停止營業中。外界質疑，為何之前合格，現在不合格？台北市副市長黃珊珊昨指出，以前是抽查，現在是普查，未來聯合稽查的標準，會提高強度。

「光靠1968沒辦法」 侯友宜：新北靠自己的人潮儀表板

新北市長侯友宜今天到報時山和茶壺山視察人流及車潮管制，被問到交通部的1968功能時，侯友宜說，「光靠1968是沒有辦法的...

今早出遊人數比昨天多 新北市府監控中

五一連假第2天，新北市目前以市場出現較多買菜族，景點則尚未湧現人潮，市府預計中午左右民眾才會外出活動。昨天只有部分勞工休...

台中鼓勵民眾活化土地建停車場 最高補助350萬元

增加公共停車空間，台中市交通局鼓勵民眾將閒置土地闢建為停車場，申請合法停車場登記證，設置汽車停車位10格以上、20格以下...

影／侯友宜：封閉式場館分階段開放

新北市長侯友宜上午視察瑞芳區熱門景點人車管制狀況，侯友宜在受訪時表示，在疫情可控制的前提下，新北市目前受管制的封閉式場館...

1968App北投市場周邊亮黃燈 市場自治會：系統不準

交通部「高速公路1968」App提供全台數百個熱點人潮示警，其中台北市熱點之一的北投市場周邊，今天早上9點20分亮起人潮...

侯友宜訪新住民商店 一起做春捲

昨天是五一勞動節，新北市長侯友宜訪視82歲曾繼武，為26歲青年居家照顧服務員陳懷恩打氣，又走訪越南新住民阮氏平開設的餐飲複合式商店，一起動手做春捲。

北市停車單 申訴成功率達七成

台北市議員張斯綱昨在議會質詢時指出，路邊停車單衍生的申訴案，包括未停卻被開單、誤開單等，近5年申訴件數1萬7371件，1萬2021件申訴成功，成功率竟高達七成。他要求對投訴件數高、申訴成功率高、人員管理不佳的廠商，禁止參與投標，維護民眾停車權利。

新北機退有成 民眾期待再除路霸

新北市交通局推動機車退出騎樓計畫11年，主要道路騎樓已不見機車蹤影，但其他路段仍有不少人違規停放，新北市今年前4個月就舉發968件，在錢櫃大火發生後，考量發生事故疏散需求，也把老人長照中心、托嬰中心等避難場所納入機退點巡查。民眾也期待重新取締路霸，以免巷弄道路成私人長期停車格。

國宅、社宅承租人 北市減租2成

因應新冠肺炎疫情衝擊，台北市政府昨宣布擴大紓困措施，台北市副市長黃珊珊指出，即日起至今年底，只要因為疫情失業、減班休息，並符合中央紓困補助的台北市國宅和社會住宅承租人，可以向台北市都市發展局申請今年3月到5月的租金減收20%，若還有困難，可以延後1年繳納。

悠遊付上線滿月負評連連？議員：網友給2.4顆星

悠遊付上線滿月，但議員李明賢發現，網路負評連連，除了給2.4顆星，還有8600多則留言多是負面、不好用，例如APP常當機...

名人住過翻轉 溫州街臺靜農故居登錄紀念建築

國立台灣大學今年初擬拆除臺靜農故居，遭文資工作者反彈，是否拆除受外界關注，該案今天下午於北市文化局文資審議委員會審議文資...

熱門新聞

13歲孝子切草4指被截斷 縣長爺爺不捨紅了眼眶

影／五一連假 合歡山停車場爆滿、武嶺人潮如同菜市場

注意囉！金門縣府敲定端節家戶購酒日期 民眾記得領取

義竹工業區大門新營客運與砂石車擦 三人受傷

每次值完班都慶幸「我還活著！」 醫院同事搞笑歡送他

高雄那瑪夏水蜜桃訂單爆炸 農民急宣布：暫停接單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。