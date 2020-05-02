1968App北投市場周邊亮黃燈 市場自治會：系統不準

交通部「高速公路1968」App提供全台數百個熱點人潮示警，其中台北市熱點之一的北投市場周邊，今天早上9點20分亮起人潮略多的黃色警示，但實際上，北投市場內人潮零星，主要是周邊道路與外攤有不少民眾逛街；北投市場自治會長吳萬強表示，1968App到底用什麼基準判斷人多人少，實在看不懂，市場內人已經夠少了，亮燈恐讓人更少。

今天是勞動節連假第二天，北投市場周邊街道今早出現不少買菜人潮，還亮起人潮黃燈警示，連警方也出動巡視；現場多數民眾雖都有戴口罩，但較難保持一定距離。

吳萬強說，受疫情影響，市場內人潮至少減了3成，外攤區則至少2成，市場內外都不像過去人擠人，他不知道1968App的參考基準從哪來，但現在市場內人潮超少，還亮起人潮略多的黃色警示，「是想要讓市場內全部沒有人嗎？」

吳萬強說，外攤早上逛街民眾確實不少，但也不像過去人擠人，整條街塞滿人、密密麻麻的情況，或許App顯示略多還說得過去，但對市場內而言，App根本不準確。