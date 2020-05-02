新北春季包種茶評鑑中 今起75折早鳥開賣

新北市坪林區是文山包種茶發源地和最大產區，2011年迄今連獲9屆全國製茶技術競賽冠軍，今年評鑑中的春季比賽茶預定本月24日上市，喜歡花香型茶湯的茶友可嘗鮮。農業局表示，今天起到上市前可以75折早鳥團購。

文山包種茶茶湯呈蜜黃碧綠色，香氣越濃郁越高級，製茶技術由福建安溪縣引進北部，迄今百年，有「北包種，南烏龍」說法，坪林年產量約487噸，占全市6成。去年年冬季氣候穩定，茶樹生長情況好，萌芽又遇連續低溫，生長緩慢，醞釀滋味更勝以往。

坪林區農會理事長四成意說，北部製作包種茶的「青心烏龍」俗稱為「種仔」，早期販售茶葉，習慣以方形毛邊紙以4兩為單位包裝，日久就稱為「包種茶」。