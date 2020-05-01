悠遊付上線滿月負評連連？議員：網友給2.4顆星

悠遊付上線滿月，但議員李明賢發現，網路負評連連，除了給2.4顆星，還有8600多則留言多是負面、不好用，例如APP常當機，重新開機好幾次，結果只見悠遊卡都是用謝謝指敎等「罐頭式」回復。悠遊卡公司指出，悠遊付是採感應式功能，消費者還不熟悉所致。

李明賢下午在議員交通部門質詢指出，網友下載使用悠遊付，但下公車無法開啟APP，APP還當機重新開機好幾次，除了閃退的問題，還有APP開太慢，甚至刷YOUBIKE，也都不行。

李明賢說，一看留言發現，悠遊卡公司的回復都是罐頭式回覆，不是謝謝指教，就是持續努力，這就是機器人啊，很多使用者看到這種回覆，應該會馬上解除APP。

悠遊卡公司總經理陳亭如說，她都親自去看留言，若一一回復，留言會更多，後來改採收集各方意見，在粉絲團以懶人包方式回應，一次說明。至於最常被駡的APP解鎖才能用，是因為電子支付法規的規定，一定要開APP。由於APP剛上線不穩，在上線前的千人封測時有注意到，但目前止有逐漸趨穩。

陳亭如指出，悠遊付為了走在最前面，是NFC採感應式功能，與一般掃描QRCordord方式不一樣，使用時手機要開 NFC功能，且對手機硬體要求較高，且感應位置或許也不同，應該是消費者還不熟悉所致。