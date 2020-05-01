快訊

韓議員當選人稱「確信金正恩已身亡」 預計周末宣布　

鑑定殺警案犯嫌遭網友出征 精神科醫師沈正哲千字聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

悠遊付上線滿月負評連連？議員：網友給2.4顆星

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
行動電子支付的「悠遊付」上路至今已經滿月。 圖／聯合報系資料照片
行動電子支付的「悠遊付」上路至今已經滿月。 圖／聯合報系資料照片

悠遊付上線滿月，但議員李明賢發現，網路負評連連，除了給2.4顆星，還有8600多則留言多是負面、不好用，例如APP常當機，重新開機好幾次，結果只見悠遊卡都是用謝謝指敎等「罐頭式」回復。悠遊卡公司指出，悠遊付是採感應式功能，消費者還不熟悉所致。

李明賢下午在議員交通部門質詢指出，網友下載使用悠遊付，但下公車無法開啟APP，APP還當機重新開機好幾次，除了閃退的問題，還有APP開太慢，甚至刷YOUBIKE，也都不行。

李明賢說，一看留言發現，悠遊卡公司的回復都是罐頭式回覆，不是謝謝指教，就是持續努力，這就是機器人啊，很多使用者看到這種回覆，應該會馬上解除APP。

悠遊卡公司總經理陳亭如說，她都親自去看留言，若一一回復，留言會更多，後來改採收集各方意見，在粉絲團以懶人包方式回應，一次說明。至於最常被駡的APP解鎖才能用，是因為電子支付法規的規定，一定要開APP。由於APP剛上線不穩，在上線前的千人封測時有注意到，但目前止有逐漸趨穩。

陳亭如指出，悠遊付為了走在最前面，是NFC採感應式功能，與一般掃描QRCordord方式不一樣，使用時手機要開 NFC功能，且對手機硬體要求較高，且感應位置或許也不同，應該是消費者還不熟悉所致。

悠遊卡 李明賢

延伸閱讀

影／為何提蔡英文與練台生吃飯？ 柯文哲：總會提都認識的人

說蔡總統到練台生家吃飯 柯文哲稱開玩笑

聊天提小英和練台生吃飯？柯文哲：總要提一個認識的人

議員爆料「常去練台生家吃飯」 柯文哲：4年前去過2次

相關新聞

悠遊付上線滿月負評連連？議員：網友給2.4顆星

悠遊付上線滿月，但議員李明賢發現，網路負評連連，除了給2.4顆星，還有8600多則留言多是負面、不好用，例如APP常當機...

名人住過翻轉 溫州街臺靜農故居登錄紀念建築

國立台灣大學今年初擬拆除臺靜農故居，遭文資工作者反彈，是否拆除受外界關注，該案今天下午於北市文化局文資審議委員會審議文資...

中年喪偶拉拔3子女 模範母親潘林玉竹時尚會講5種語言

母親節因疫情影響，新北市府取消模範母親公開表揚，改由各區長代贈賀匾、戒指，市長侯友宜也錄製影片致意。但侯友宜仍向中和87...

影／貢寮草嶺古道新北宜交界 登山客無呼吸直升機送醫

新北市貢寮區草嶺古道過啞口往桃源谷方向，新北宜蘭交界，今天上午11時45分，一名40歲男子，在登山途中，突然身體不適，出...

竹子湖1968亮黃燈 下午車多還有車禍

交通部「高速公路1968」App最近提供全台熱點人潮示警，今天下午約1點，台北市熱點之一的竹子湖海芋園亮起代表人潮略多的...

陽明山新祕境! 踏上「芋見小路」 享受被海芋簇擁

陽明山海芋與繡球花季已開跑，海芋勝地竹子湖今年特別不一樣，台北市政府在廣大海芋田中，翻修一條「芋見小路」，走在全長約180公尺這條路上，猶如被千朵海芋簇擁，還有機會一窺當地珍稀物種，跟著抬棺龜、台北樹蛙，感受全新的山林秘境。

八里左岸騎自行車 身心靈一次滿足

新北市八里區緊臨淡水河岸，景致宜人，且有規畫完整的自行車道，民眾可沿途造訪渡船頭、老街、左岸公園、婚紗廣場等著名景點，盡賞水岸風光；此外，還有十三行博物館及全新開幕的新北考古公園，帶領民眾走入時光隧道，挖掘歷史遺跡。到了傍晚，更能登上觀音山硬漢嶺，鳥瞰關渡平原及無敵海景，一整天的豐富遊程，可說是假日出遊首選。

新北推動機車退出騎樓方案有成 民眾期待再除路霸

新北市交通局在全市112條路段、102處避難弱勢場所及12條北大特區退縮綠軸推動機車退出騎樓計畫，今年前4個月舉發違規車...

消安檢查抽查、必查？黃珊珊：將提高聯合稽查強度

台北市錢櫃大火燒出消安問題，台北市封閉性娛樂場所消防安全部分，消防局已全面清查完畢，清查總數68家，其中不合格家數為17...

近中午人潮漸多 新北汐止姜子寮絕壁步道已不建議前往

新北市景點近中午人車逐漸增多，其中觀旅局建議勿再前往汐止姜子寮絕壁步道；瑞芳報時山、茶壺山步道禁止車輛進入；深澳漁港象鼻...

勞動連假首日陽明山車多 擎天崗、冷水坑停車場滿

今天是勞動節連假第一天，陽明山上午車流逐漸湧現，仰德大道彈性實施交通管制與疏導，而擎天崗停車場約早上10點15分滿場，不...

瑞芳報時山車多已採停車一出一進 侯友宜：不要再去了

今天五一連假開始，新北市長侯友宜今天上午10時半訪視新莊宏泰市場越南複合式商店，他表示，目前新北瑞芳「報時山」車流較多，...

熱門新聞

北海岸第一間結束營業！開業8年陸客加疫情 金山海灣溫泉會館關了

影／宣布了！受新冠肺炎疫情影響 宜蘭童玩節今年停辦

五一連假首日 台南爆紅「石斛蘭瀑布花」一早湧入遊客

影／五一連假 合歡山停車場爆滿、武嶺人潮如同菜市場

證明韓國瑜無粗口 鄭照新斥「造謠不該是問政內容」

注意囉！金門縣府敲定端節家戶購酒日期 民眾記得領取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。