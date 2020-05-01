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助勞工度疫情 新北推創業貸款展期補貼利息

中央社 / 新北1日電
新北市長侯友宜前往新莊宏泰市場，訪視新住民阮氏平經營的越南複合式商店，並體驗手作越南生春捲，也幫受疫情影響的店家加油打氣。聯合報系資料照／記者魏翊庭攝影
新北市長侯友宜前往新莊宏泰市場，訪視新住民阮氏平經營的越南複合式商店，並體驗手作越南生春捲，也幫受疫情影響的店家加油打氣。聯合報系資料照／記者魏翊庭攝影

新北市府勞工局今天表示，幫助受疫情衝擊的勞工喘息，疫情期間推出「幸福創貸」，個案可申請利息補貼，及最長半年的貸款還款展期措施，幫勞工度過疫情期間的經濟困頓難關。

新北市長侯友宜今天前往新莊宏泰市場，訪視新住民阮氏平經營的越南複合式商店，並體驗手作越南生春捲，也幫受疫情影響的店家加油打氣。

市府勞工局長陳瑞嘉表示，民國98年來台的阮氏平為圓夢，與先生共同創業開設越南麵店，108年曾向市政府申請「幸福創業微利貸款」後，透過專業顧問輔導及貸款資金挹注，成功將小吃店轉型為販售越南民生用品及多樣化美食的複合式商店。

勞工局說，透過貸款資金挹注，購買設備器具，阮氏平自製的法國麵包更讓吃過的人難忘，增加不少競爭力，吸引許多新住民及越南移工品嚐道地越南家鄉味。

勞工局表示，「幸福創業微利貸款」5大免費服務，包含創業研習課程、專家諮詢輔導、創業貸款協助、貸後關懷陪伴及商品行銷推廣。

勞工局說，職業訓練的目的是培養失業或待業的勞工技能，進而協助進入職場就業。民眾創業初期如有問題，可撥打幸福創業諮詢專線（02）8969-2107，或至新北市創業資訊服務網查詢。

另外，為協助受疫情影響的勞工，新北市與中央合作推出擴大版的「安心即時上工計畫」，且自4月1日起，提供「幸福創貸」個案得申請貸款還款展期，勞工局提供利息全額補貼，展期及利息補貼最長均為6個月。

創業 越南

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