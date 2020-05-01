中年喪偶拉拔3子女 模範母親潘林玉竹時尚會講5種語言

母親節因疫情影響，新北市府取消模範母親公開表揚，改由各區長代贈賀匾、戒指，市長侯友宜也錄製影片致意。但侯友宜仍向中和87歲模範母親潘林玉竹祝賀，她喜歡看YouTube影片、追劇唱歌，侯笑稱她是新北老化活躍代表，「看起來只有60歲」。

潘林玉竹中年喪偶，仍拉拔2子1女長大，如今擔任副教授或企業負責人。她每天到市場營服飾店跟客人聊天，經常參加客家藝文、松年大學，也上網看YouTube影片、追劇唱歌、泡湯看展，活力十足，全無老態。

潘林玉竹小時候在客家庄長大，日治時期學日文，光復後學國語，為了跟只會說廣東話的丈夫溝通，又學粵語，加上市場婆婆媽媽台語薰陶，偶爾還和孫子英語對話，家人都說她是五聲道。

潘林玉竹生在新竹縣新埔鎮客庄，長大嫁給在基隆港警所服務的丈夫，長時間住基隆，直到1986年才遷居中和。她丈夫從警公務繁忙，潘林玉竹擔起教養子女責任。