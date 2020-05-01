聽新聞
test
0:00 / 0:00
中年喪偶拉拔3子女 模範母親潘林玉竹時尚會講5種語言
母親節因疫情影響，新北市府取消模範母親公開表揚，改由各區長代贈賀匾、戒指，市長侯友宜也錄製影片致意。但侯友宜仍向中和87歲模範母親潘林玉竹祝賀，她喜歡看YouTube影片、追劇唱歌，侯笑稱她是新北老化活躍代表，「看起來只有60歲」。
潘林玉竹中年喪偶，仍拉拔2子1女長大，如今擔任副教授或企業負責人。她每天到市場營服飾店跟客人聊天，經常參加客家藝文、松年大學，也上網看YouTube影片、追劇唱歌、泡湯看展，活力十足，全無老態。
潘林玉竹小時候在客家庄長大，日治時期學日文，光復後學國語，為了跟只會說廣東話的丈夫溝通，又學粵語，加上市場婆婆媽媽台語薰陶，偶爾還和孫子英語對話，家人都說她是五聲道。
潘林玉竹生在新竹縣新埔鎮客庄，長大嫁給在基隆港警所服務的丈夫，長時間住基隆，直到1986年才遷居中和。她丈夫從警公務繁忙，潘林玉竹擔起教養子女責任。
長子潘才學是逢甲大學副教授，他笑著說，媽媽用讚美和鼓勵的方式教育孩子，影響很深；二子潘才敏說，媽媽有好手藝，其中客家菜釀豆腐、紅燒肉是大家的最愛；女兒潘才玲表示，她小時候的舞衣都是媽媽裁縫，搬到中和在枋寮市場開「微笑服飾店」，微笑是媽媽的招牌，也代表媽媽的活潑開朗個性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言