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防汛期到 新北公共工程、全市1081工地檢查

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市光復橋整建工程如在防汛期間碰到颱風來襲，將疏散河中設施物。圖／新北市工務局提供
新北市光復橋整建工程如在防汛期間碰到颱風來襲，將疏散河中設施物。圖／新北市工務局提供

每年5月1日至11月30日是防汛期，新北市工務局因應颱風季節及汛期，做各項工程防汛準備，除了公共工程工地外，並要求全市1081個建築工地自主檢查加強檢視。

工務局表示，工務局和所屬單位已在4月底前部署完成。目前正在進行的工程有由養工處辦理的板橋區光復橋、南興橋及汐止區第八號橋耐震能力提升工程，及新工處進行的三鶯大橋改建工程，各工區都已全面清查防汛缺口，並掌握周遭水文資料，完成防汛應變計畫演練及相關整備作業。

工務局也在4月底前，要求全市1081個施工中的建築工地，做好安全圍籬、防止物料向外飛散或墜落、施工架及排水系統等項目檢查，及開挖中工地擋土支撐的自主檢查，工務局將專案稽查，查到缺失均要求業者即刻完成改善，並列入觀察項目持續督導。

為協助工地自主檢查作業，工務局訂定相關檢查表格，提供工地檢查人員使用，若檢查時發現有影響公共安全、公共衛生等未盡妥善處，如施工圍籬破損、鬆脫、鄰近道路或人行道破損及排水溝淤積等，應立即改善，如違反建築法，將依規定進行懲處。

此外，新北市境內許多山坡地社區，工務局在汛期前，針對列管中的山坡地社區，會同結構、大地等專業技師完成環境安全檢查，並提供社區改善建議，同時辦理山坡地社區安全防災講習，加強住戶防救災常識。

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