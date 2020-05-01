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新北推動機車退出騎樓方案有成 民眾期待再除路霸

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北交通局人員巡查騎樓淨空情況。圖／交通局提供
新北交通局人員巡查騎樓淨空情況。圖／交通局提供

新北市交通局在全市112條路段、102處避難弱勢場所及12條北大特區退縮綠軸推動機車退出騎樓計畫，今年前4個月舉發違規車輛968件，處600元至1200元罰款；商家放置椅子、路擋最高可罰2400元。在錢櫃大火後，交通局也把老人長照中心、托嬰中心等避難弱勢場所納入機退重點巡查點。

交通局推動機退計畫已11年。交通局長鍾鳴時表示，全市執行路段約92.4公里，已讓2萬輛以上車次機車退出騎樓，讓騎樓得以淨空。

不少市民另外表示，除了機車退出騎樓，也期待政府再施鐵腕剷除路霸，目前各地路霸都有嚴重死灰復燃的情況，經常可看見有人以車輛、花盆、椅子占用馬路或騎樓可停車位子，當成自家停車格使用，巷道尤其嚴重。類似業務也和警方有關。

新北交通局人員巡查騎樓淨空情況。圖／交通局提供
新北交通局人員巡查騎樓淨空情況。圖／交通局提供

大火 長照

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