新北推動機車退出騎樓方案有成 民眾期待再除路霸

新北市八里區緊臨淡水河岸，景致宜人，且有規畫完整的自行車道，民眾可沿途造訪渡船頭、老街、左岸公園、婚紗廣場等著名景點，盡賞水岸風光；此外，還有十三行博物館及全新開幕的新北考古公園，帶領民眾走入時光隧道，挖掘歷史遺跡。到了傍晚，更能登上觀音山硬漢嶺，鳥瞰關渡平原及無敵海景，一整天的豐富遊程，可說是假日出遊首選。

2020-05-01 13:43