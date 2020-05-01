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消安檢查抽查、必查？黃珊珊：將提高聯合稽查強度

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市副市長黃珊珊上午在防疫會議後受訪。記者楊正海／攝影
台北市副市長黃珊珊上午在防疫會議後受訪。記者楊正海／攝影

北市錢櫃大火燒出消安問題，台北市封閉性娛樂場所消防安全部分，消防局已全面清查完畢，清查總數68家，其中不合格家數為17家， 7家仍停止營業中，其中10家昨天由消防局複查合格並公告後續可營業使用。針對北市議員質詢出4月22日北市的稽查，20分鐘只檢查1個層樓？對此，黃珊珊上午在防疫會議後受訪指出，4月22的聯合稽查是抽查，跟大檢查不一樣，但應該要列出什麼是必查項目、什麼是抽查，這將會做檢討。

對於68家有17家封閉場館不合格？黃珊珊說，外界質疑，為何之前的合格，現在不合格？其實目前中央法規的稽查，對消防單位來說都叫抽查，包括半年一次的大檢，先由4位技師做一整天的消安檢查，檢查完再交由政府做全面抽查，也就是技師做完所有的檢查提出申報合不合格，由消防單位抽查，例如灑水頭抽幾個，但不是每一個都檢。

黃珊珊說，3月30日的是大檢查，平常的叫做聯合稽查，一個晚上抽4家，一家不到半小時，的確時間人力都有相當需要檢討的地方。

至於這次清查68家，是因發生公安事件，依照消防法規，希望避免重大災害，這次用了行政執行法，應該是地方政府第一次用行政執行法，做即時強制做必要的處置。

黃珊珊說，像這次做「普查」，68家一個一個測試消防，檢查出來只要不合格，會及時強制停業3天，改善完就可以復業，這是這次的標準。以前是抽查，現在是普查，因此，未來聯合稽查的標準，應該會提高到這樣的強度。

黃珊珊說，因為現行標準，抽查合格，但業者動態違規，造成重大公安事件，要檢討的是抽查、普查，以及發現違規的處置，是不是要用強度更強的方式。

至於議員質詢提到4月22稽查只有20分鐘，只檢查1層樓？黃珊珊說，時間過短會檢討。但聯合稽查是臨時性編組， 各機關派人去，當天他們只會知道檢查業別，不會知道是哪一家，所以可能是ktv、電影院或補習班，這是聯合稽查為了防弊，防止通風報信，所以現場才讓他們知道。

黃珊珊說，4月22日也是聯合稽查，跟大檢查不一樣，但抽查的項目，有些交給中隊事後複查， 這要檢討，因為為何已經去了還不檢查，而是交由中隊，這是之前有規範，但這次比較特別的是，3月30日已經做過大檢查，4月22日又聯合稽查，業者出示已經檢查過的東西，加上時間短，只做一些檢查，其他交給中隊複查，這聯合稽查要檢討的地方 ，以後要訂出相關的明細，什麼是必查，而不是有些可以交給中隊複查。

黃珊珊 北市 公安

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