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瑞芳報時山車多已採停車一出一進 侯友宜：不要再去了
今天五一連假開始，新北市長侯友宜今天上午10時半訪視新莊宏泰市場越南複合式商店，他表示，目前新北瑞芳「報時山」車流較多，已採取車輛一進一出，呼籲「不要再去了」。而隨後11時許，新北市停車場管制再加入深澳漁港象鼻岩、十分、猴硐及茶壺山，汐止姜子寮絕壁步道更因人車潮眾多已列為「不建議再前往」。
侯友宜表示，除了1968外，新北市有自己的監控系統，新北市監控全市風景區、夜市、商圈、步道等157個點。
侯友宜說，報時山當地車流多，停車已經超過5成，不少民眾往報時山在走，「不要再去了，如果再多就要更嚴格管控只出不進」。
他日前就呼籲民眾沒事不要趴趴走，如必要出門，出門前先看新北市觀旅局網站的「人潮儀表板」，不要出門掃興。
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