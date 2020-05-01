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新北中午前報時山步道入口、十分風景區啟動管制

聯合報 / 記者施鴻基游明煌／新北即時報導
新北市府監測人潮，截至中午僅十分風景區停車場管制進出，報時山步道入口禁止車輛進入。記者施鴻基／翻攝
新北市府監測人潮，截至中午僅十分風景區停車場管制進出，報時山步道入口禁止車輛進入。記者施鴻基／翻攝

新北市觀光旅遊局研發人潮儀表板，截至中午為止，石碇、瑞芳、新店、淡水等地都有人潮增加，但未達群聚警示標準，市府先通報各區區長實地查驗，目前僅平溪十分風景區停車場管制進出，瑞芳報時山步道入口車輛禁止進入，其他都未啟動人車管制。

根據資料，上午10時22分瑞芳報時山步道入口車輛禁止進入；10時58分管制平溪十分風景區停車場進出。

目前連假期間的景區旅館訂房率，平均仍未達住客4成的警示標準，但和過去疫情期間的假日入住率比較，確有提高，其中有幾家較知名的大型旅館訂房率也明顯提升。

觀旅局表示，市府監看系統之一和國家災害防救中心合作，依輸入地點的手機定位統計，相當標準，地點和上個月同一時期比較，只要高出1.5倍的定位數量，系統就會自動發出警訊。

全台連續5天新冠肺炎零確診，可能有很多人想出遊透氣。石碇區接獲通報後，區長洪崇璉現場查看，發現是重機隊利用好天氣出遊定點集結，結果被偵測出人潮增多。

新北市石碇因重李光耀車隊出遊，導致人潮增多而示警。圖／新北市觀旅局提供
新北市石碇因重李光耀車隊出遊，導致人潮增多而示警。圖／新北市觀旅局提供
新北市府監測人潮，截至中午尚無明顯群聚情況。圖／新北市觀旅局提供
新北市府監測人潮，截至中午尚無明顯群聚情況。圖／新北市觀旅局提供
新北市府監測人潮，截至中午尚無明顯群聚情況。圖／新北市觀旅局提供
新北市府監測人潮，截至中午尚無明顯群聚情況。圖／新北市觀旅局提供

瑞芳 平溪

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