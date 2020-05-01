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開業8年陸客加疫情雙打擊 北海岸金山海灣溫泉會館關了

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
開業8年因疫情熄燈，北海岸「金山海灣溫泉會館」關了。記者游明煌／攝影
開業8年因疫情熄燈，北海岸「金山海灣溫泉會館」關了。記者游明煌／攝影

經營8年多的新北市金山區「金山海灣溫泉會館」，開到昨天正式關門吹熄燈號，今天上午已大門深鎖，沒有員工及遊客。是北海岸第一間結束營業的溫泉飯店，據附近民眾指出，飯店以前生意還算不錯，多是搭遊覽車來的陸客居多，陸客不來後生意大減，再加上新冠疫情衝擊，才撐不下去。

金山海灣溫泉會館在2012年開幕，昨天在官網貼文，指2012年4月開幕到現在，感謝有您陪我們走過近2千多個日子，很遺憾地，金山海灣溫泉會館因疫情影響，導致營運困難，2020年4月30日畫下句點，由衷地感謝您，這8年來，對於會館的支持與愛護。

會館共51間房間，每間都面海，並有露天風呂SPA區，是一家漁港結合的溫泉會館。金山海灣溫泉HOTEL擁有珍貴稀有的海底溫泉，泉質與綠島朝日溫泉相同屬於氯化物泉， 由於海水經岩縫下滲至地層深處，地熱加溫後成為熱水，經壓力作用而湧出地面

據指出，現地是漁會所有，金山海灣溫泉會館是由遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司經營，當初與金山漁會合作的OT案，並有漁業署補助及新北市政府協助，漁業署補助6千600萬元，新北市補助2千500萬元，金山區漁會投資1億3千萬元，是磺港漁港計畫觀光休閒轉型的案子，歷經計畫、鑿井、租用土地、興建、申請核發執照等才逐步完成。

金山海灣溫泉HOTEL位於金山海濱，沙灘海水潔淨，水源取自大屯山地熱區，磺港得天獨厚， 形成天然擁抱之港灣，鄰近獅頭山公園、金山老街、獅頭山公園、燭台雙嶼等。擁有得天獨厚地金山溫泉，溫泉水質屬稀有的海底溫泉，有著淡淡的鹹味， 泉質與綠島朝日溫泉相同屬於氯化物泉。

據附近民眾指出，飯店以前生意還算不錯，多是搭遊覽車來的陸客居多，陸客不來後生意大減，再加上新冠疫情衝擊，才撐不下去，近來住房情況不理想。

溫泉 金山

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