新北金山金包里二媽回娘家 廟方造冊陪鑾駕取代遶境

全台唯一潮退祭典「金包里二媽回野柳媽祖洞」儀式每年吸引3千多名信徒、遊客參與，今年受新冠肺炎疫情影響，決定取消建廟211年來的行腳傳統，改為車巡及線上直播，由信徒造名冊陪媽祖鑾轎回海蝕洞，不再徒步18公里遶境。

民政局長柯慶忠表示，金包里二媽回娘家祭典是新北無形文化資產，今年疫情衝擊金山老街等生意，廟方與當地業者結合祭典合推祈福美食包 ，希望大家「有呷有保庇」，防疫之餘也能拚經濟、保平安。金山區長陳國欽表示，網購平台本月4日上線，但五一連假先在「新北民政保平安」及「新北市金山區公所」粉專開放預訂。

金包里慈護宮董事長游忠義說，每年海岸遶境，開基大媽及友宮媽祖都會陪二媽回娘家，今年受疫情影響，5月7日、8日金山、萬里野柳海蝕洞活動都改車巡，改由廟方帶信眾名冊陪二媽回娘家，展現信徒誠心即可，不鼓勵信徒參與，全程直播。

車巡前留言送限量「新北金山媽祖祈福美食包」，觀看車巡直播即時QA送「祈福小神衣」等好禮。而有意參與造冊跟二媽回娘家的信徒可於本月6日前在https://forms.gle/9owYrgn2j9rTxpcF6填寫資料，慈護宮將於車巡當日放在二媽鑾轎中。

另外慈護宮也和金山商圈合推7款限量「金包里媽祖祈福美食包」，今起開放預訂，共888箱、定價888元，可帶回金山美食，並加贈小神衣、折價券，希望發揮「宅經濟力量」，吃金山美食看二媽回娘家直播。