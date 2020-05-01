新北景區上午遊客人數不多 報稅卻現人潮

新北市上午迄今淡水老街等各主要風景區並沒有出現五一連假人潮，業者研判可能公務員和多數勞工仍未休假，今天傍晚到明天可能會比較有希望；反倒是稅捐處出現報稅潮，稅捐處人數忙著為報稅者分流，但突如其來的人潮依然有點混亂。

五一連假今天開始，原本預估各風景區會出現比平日略多的遊客，但可能還沒到中午。多數民眾仍在休息，看不出有明顯人潮。

淡水老街業者上午抱著忐忑的心情開店，既希望出現遊客，卻又擔心遊客太多。賣章魚燒的黃姓業者說，人少了怕沒的賺，人多了卻怕群聚感染。原本以為連假多少會帶來人潮，但實際上卻不多，可能今天公務員依然上班，勞工也未必有休假的緣故，「很多勞工勞動節不能休假的，我們就是」。

淡水捷運站周邊上午8點到9點半一度出現大量乘客，但過9點後就逐漸減少，研判還是以一般上班族居多；同樣的，上午台北往淡水方向有大量車潮，但過上班打卡時間就緩和；火車站和長途客運站乘客也不算多。