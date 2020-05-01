快訊

影／宣布了！ 宜蘭童玩節今年停辦

扯！1968警示列猴子山 台東人：軍事要塞哪來遊客

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北景區上午遊客人數不多 報稅卻現人潮

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市稅捐處雖設置等候區，但門口依然有大量民眾排隊等候報稅。記者施鴻基／攝影
新北市稅捐處雖設置等候區，但門口依然有大量民眾排隊等候報稅。記者施鴻基／攝影

新北市上午迄今淡水老街等各主要風景區並沒有出現五一連假人潮，業者研判可能公務員和多數勞工仍未休假，今天傍晚到明天可能會比較有希望；反倒是稅捐處出現報稅潮，稅捐處人數忙著為報稅者分流，但突如其來的人潮依然有點混亂。

五一連假今天開始，原本預估各風景區會出現比平日略多的遊客，但可能還沒到中午。多數民眾仍在休息，看不出有明顯人潮。

淡水老街業者上午抱著忐忑的心情開店，既希望出現遊客，卻又擔心遊客太多。賣章魚燒的黃姓業者說，人少了怕沒的賺，人多了卻怕群聚感染。原本以為連假多少會帶來人潮，但實際上卻不多，可能今天公務員依然上班，勞工也未必有休假的緣故，「很多勞工勞動節不能休假的，我們就是」。

淡水捷運站周邊上午8點到9點半一度出現大量乘客，但過9點後就逐漸減少，研判還是以一般上班族居多；同樣的，上午台北往淡水方向有大量車潮，但過上班打卡時間就緩和；火車站和長途客運站乘客也不算多。

不過，新北稅捐處一早卻出現大批報稅者，雖在靠近市府一側安排等候座位，但門口依然有大批市民排隊等候進入繳稅。市民葉芳遠說，平日自己也要上班，今天休假，公務員照常上班，所以決定早點繳稅，想不到大家想法都一樣。

新北市板橋火車站沒有太多乘客。記者施鴻基／攝影
新北市板橋火車站沒有太多乘客。記者施鴻基／攝影
新北市稅捐處雖設置等候區，但門口依然有大量民眾排隊等候報稅。記者施鴻基／攝影
新北市稅捐處雖設置等候區，但門口依然有大量民眾排隊等候報稅。記者施鴻基／攝影

淡水 公務員

延伸閱讀

四大超商也可報稅 五步驟讓你1分鐘搞定

報稅5月天！四大超商今年加碼推出繳稅優惠

影／嘉義市府前排隊人潮拉好長！ 都是要報稅

5月1日起報稅 申報延長至6月底

相關新聞

影／北部山區南子吝、劍龍稜、勸濟堂車潮現啟動管制

今天是五一連假首日，1968人潮警示地點基隆廟口、野柳海洋世界周邊、七堵南興市場、瑞芳火車站4處，人流都顯示正常。上午野...

淡水首座寵物公園有譜 民眾：不用跑到蘆洲了

新北市淡水區新市二路和崁頂三路口的空地，原為淡海新市鎮捷運變電所預定地，但因閒置未用、雜草叢生，市議員陳偉杰日前召集相關...

開業8年陸客加疫情雙打擊 北海岸金山海灣溫泉會館關了

經營8年多的新北市金山區「金山海灣溫泉會館」，開到昨天正式關門吹熄燈號，今天上午已大門深鎖，沒有員工及遊客。是北海岸第一...

新北金山金包里二媽回娘家 廟方造冊陪鑾駕取代遶境

全台唯一潮退祭典「金包里二媽回野柳媽祖洞」儀式每年吸引3千多名信徒、遊客參與，今年受新冠肺炎疫情影響，決定取消建廟211...

新北景區上午遊客人數不多 報稅卻現人潮

新北市上午迄今淡水老街等各主要風景區並沒有出現五一連假人潮，業者研判可能公務員和多數勞工仍未休假，今天傍晚到明天可能會比...

台南首座社區太陽能水陸行動船 可救災還能供電賣電

台南市學甲區平西社區結合太陽能板、塑膠筏等素材，打造台南市社區首座太陽能水陸行動船，不但提供社區公園夜間照明安全、也是戶...

台南市府公告招考清潔隊員 最多名額的1次

台南市環保局考量人口持續增加，為充實清潔隊人力，今天公告招考300名「儲備性質」的清潔臨時人員，環保局將依實際職缺及錄取...

10年來最多 北市災害準備金擬追加12億

台北市政府今年度的災害準備金共7億元，因新冠肺炎疫情延燒，目前僅剩約7500萬元，幾乎瀕臨耗盡，考量未來疫情、颱風防汛等需求，北市府初估追加預算約12億，也是近10年來追加最多的一次，預計下周二提至市政會議定奪，再提送市議會審議。

倒閉的竟還在… 北市補習班公安申報案10年未更新

北市錢櫃大火燒出公安稽查漏洞，議員游淑慧發現，北市補習班公共安全申報案，數據竟還停留在10年前未更新，有些早就沒再經營，近期的安檢資訊也沒補上；教育局表示，該數據是由內政部營建署的網頁管理，建管處有公告不合格場所，會請建管處向內政部反映，但近期仍會加強消防安檢。

北市未成年交通違規 3年逾6萬件

未滿18歲民眾不能考駕照，國民黨市議員秦慧珠發現，台北市未成年人的交通違規件數，竟然逐年攀升，違規樣態以「無照駕駛」占大宗；就連累犯也高達逾百件，有人累犯次數高達324次，全都是違規擺攤，令人汗顏又驚悚，要求北市府檢討。

新北夏月節電 揪團省電搶禮券

新北市環保局2020年「夏月節電中、揪團來省電」競賽活動開跑，揪團參賽最大獎10萬元禮券，社區組視規模有5到15萬元禮券。「節電診所」同步提供免費諮詢，節電醫師團可出動協助。

淡北道路未徵收土地 民憂成畸零地

新北市大淡水地區淡北道路今年1月通過環評，目前進入基本設計及用地取得階段。市府昨天在淡水區公所召開第2次公聽會，部分民眾擔心道路開通後，未徵收土地將成畸零地，喪失價值。新建工程處表示可協議一併價購，現有道路遭淡北道路阻斷則開涵洞，規畫替代道路通行。

熱門新聞

影／誇張人潮 上千人湧進台中機場買免稅品特賣

新竹必吃美食？ 老饕狂推「這3樣」：絕不踩雷

影／住院前一天還看診 99歲辭世醫師謝春梅典範猶存

網友驚見迷你摩天輪再酸韓 高市府否認是愛情摩天輪

影／2樓高的大龍貓將出現在宜蘭！抽水站蓋出治水神獸

南投三大遊樂區苦撐 整月沒看到一台遊覽車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。