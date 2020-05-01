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影／北部山區南子吝、劍龍稜、勸濟堂車潮現啟動管制
今天是五一連假首日，1968人潮警示地點基隆廟口、野柳海洋世界周邊、七堵南興市場、瑞芳火車站4處，人流都顯示正常。上午野柳地質公園、九份老街、金山老街、十分風景區等則都尚無人潮，不過瑞芳山區的戶外景點已出現人潮，目前南子吝、劍龍稜、勸濟堂停車場已滿，開始啟動疏導模式。
據指出，目前野柳地質公園、九份老街、金山老街都尚無人潮。但瑞芳警分局表示，山區的戶外空間，則有較多人潮及車潮，遊客多往山區跑，其中金瓜石勸濟堂停車場已停滿，9時25分起金水路口崗哨管制車輛，引導車輛停放於水湳洞停車場，禁止車輛前往金瓜石地區。
另外，九份、猴硐風景區：人、車稀少均未到達啟動人、車分流管制措施標準；十分風景區：人、車稀少均未到達啟動人、車分流管制措施標準。
今天天氣放晴加上微微涼風，許多民眾往山區跑，新北市瑞芳警分局呼籲遊客前往其他地區遊玩，避免人群群聚，造成疫情擴散的風險。
瑞芳警分局表示，已針對連續假期民眾可能前往的景點加強交通疏導，若發現有人群持續群聚的情形，立刻啟動交通管制分流措施，將遊客疏導至其他景點。警方提醒，雖已多日零確診，但疫情目前仍持續，呼籲不可鬆懈，應多注意避免前往人群聚聚的公共場所，以避免疫情擴散。
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