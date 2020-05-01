台南首座社區太陽能水陸行動船 可救災還能供電賣電

台南市學甲區平西社區結合太陽能板、塑膠筏等素材，打造台南市社區首座太陽能水陸行動船，不但提供社區公園夜間照明安全、也是戶外活動的大型行動電源，遇到水災時更變身為行動船，擔任救援居民的重要工作。

學甲區平西社區位處偏鄉、地勢低窪，在98年八八水災、107年八二三水災發生時，因社區全區停電，導致無法順利在夜間撤離受困居民、投送必需品，雖有救難大隊，但救生艇上無電力照明設備造成救援困難。

基於夜間救災需求，在社會局的輔導下，平西社區發展協會周嘉揚理事長、周文勝執行長創意發想，與社區居民集思廣益，共同製作出台南市社區首座太陽能水陸行動船。

平西社區發展協會周執行長說，行動船頂置4片太陽能板，匯集的電力儲存於船上的4顆大蓄電池內，可為船頭、尾的照明燈具及廣播系統供電。行動船平時停放於社區公園內，提供公園夜間照明電力，公園變亮了，社區居民更喜歡到公園聊天聯絡感情，讓公園的使用率從1天10人次增加至40人次。

若辦理大型活動或遇到水災，也可立即出動自主供電及救災，未來規畫盈餘電力收入將用在社區營造或急難救助，建立了「自主自立、安全無虞」的社區典範。

台南市社會局表示，台南市有678個社區發展協會，是市府落實各項政策的重要媒介，社會局為了激發社區開創多元在地福利方案，每年均會辦理社區福利參與說明會，來強化社區發展協會的能量，今年已辦理2場社區福利參與說明會共146人次參加，辦理6場培訓社區主要幹部創新計畫撰寫班共139人次參訓，未來也會視疫情狀況持續辦理，激發社區開創更多元在地福利方案，推動社區自立、永續發展。