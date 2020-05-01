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台南市府公告招考清潔隊員 最多名額的1次

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天公告招考「儲備性質」的清潔臨時人員，名額300人。圖／台南市環保局提供
台南市環保局今天公告招考「儲備性質」的清潔臨時人員，名額300人。圖／台南市環保局提供

台南市環保局考量人口持續增加，為充實清潔隊人力，今天公告招考300名「儲備性質」的清潔臨時人員，環保局將依實際職缺及錄取類組成績名次，依序分發進用，儲備候用資格至111年12月31日止，逾期未能進用者自動取消候用資格。

市長黃偉哲強調，這次招考由第三公正機構，以公開、透明的方式辦理招考作業，避免任何黑箱作業的質疑。招考項目也特別增加「特殊身分類組」，針對弱勢鄉親或警消遺族增加工作機會。

環保局長謝世傑表示，報考資格為設籍台南滿6個月以上的市民，另須具機車或各類汽車駕駛執照。報名分溪北、溪南2區，類組分為「一般類組」、「駕駛類組」及「特殊身分類組」，錄取員額約每4名就有1名為特殊身分人員。「特殊身分類組」分中高齡失業、低收入戶或中低收入戶且無工作者、二度就業婦女、環保廠設施在地里民(限溪南區)、身心障礙者、原住民及警察、消防人員因公死亡的遺屬等七類保障名額。

招考評分採體能測驗，項目為徒手負重米袋，依規定路線完成30公尺折返共60公尺的競速測驗；米袋重量男性15公斤、女性為8公斤；建議穿著運動鞋測驗，嚴禁穿著釘鞋或打赤腳。報考者請自我評估體能現況，無法負荷者請勿應試。測驗結束後將依測驗成績排序，公告職缺及錄取類組名次，依序開放填報志願分發。

報名時間為5月12日至14日上午9時至下午5時及15日上午9時至中午12時，報名地點：台南市善化區進學路150號 (善化區文康育樂中心)。甄選簡章及相關表件已在環保局全球資訊網 (網址：https://www.tnepb.gov.tw/)「訊息公告」區公告、甄選網站(https://tnepb109. twrecruit.com.tw/)，歡迎上網查詢下載，或於上班時間至環保局東區辦公室服務台 (地址：台南市東區中華東路2段133巷72號，電話：06-2686751)、新營區辦公室服務台 (地址：台南市新營區長榮路二段78號，電話：06-6572916)、臺南市政府勞工局職訓就服中心 (地址：台南市新營區民治路36號-世紀大樓10 樓，電話：06-6330820)免費索取。現場報名時應配戴口罩。

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