淡北道路徵地民怨畸零地成廢土 工務局：可協議價購

大淡水地區民眾期待多年的淡北道路，今年1月通過環評，目前進入基本設計及用地取得階段。新北市府今於淡水區公所召開第二次公聽會，對於部分民眾反映，淡北道路開通後，部分未徵收土地將成畸零地，喪失價值，新建工程處回應，可協議一併價購；另現有出入道路遭淡北道路阻斷部分，則將開設涵洞，規畫替代道路通行。

淡北道路全長約5.45公里，起點為新北市淡水淡金路、中正東路交叉口（鄰近捷運紅樹林站），終點為台北市北投區大度路、立德路口（鄰近捷運關渡站），被視為紓解台2線車流的「救命道路」。

工務局指出，淡北道路今年1月獲行政院環保署環評大會審查通過後，2月已啟動設計作業，目前正進入基本設計及用地取得階段，預計年底可發包、動工，最快2024年完工。

對於民眾質疑，部分土地恐遭淡北道路切割，成為沒有價值的畸零地，新工處主秘李仲昀表示，地主正反意見都有，也有人認為不需一併徵收，但只要在徵收程序完成一年內，地主都可提出申請，協議一併價購，以保障自身權益。若後續有個案需求，市府也會派員協助相關程序。

另外在淡水區中正東路2段88巷41弄內，有5處住戶向市議員鄭宇恩陳情，淡北道路規畫恐阻斷住家原有的出入道路，工務局則回應，會在原有道路前端開設2處涵洞，並規畫替代道路；另於馬偕醫院對面及竹圍捷運站之間，將會有2處親水通道，方便民眾賞景遊憩。

市議員蔡錦賢表示，淡水拚這條路已經拚了20幾年，感謝各位地主的付出跟犧牲，一起讓地方越來越好，相信有施必有得；市議員陳偉杰也說，新工處須持續與地主溝通，也期待年底順利規畫施工，盡快給淡水人一條舒適的道路。