金山高中參拜媽祖 祈求學子統測好成績
每年金山高中在考試前，都會帶著學生到信仰中心慈護宮拜拜，祈求考出好成績，不過今年因為疫情的關係，改由校長與家長會長代替學生祈福，面對本週六日的統測考試，校長賴來展希望學生們可以平常心應戰，也祈求媽祖保佑學生考出好成績。
金山高中校長賴來展表示，本週六日就是四技二專統一入學測驗，以往都會帶著學生到慈護宮拜拜，祈求考出好成績，不過今年因為疫情怕會有群聚的問題，特別讓家長會長與主任老師代替學生祈福，希望學生們可以以平常心應考，考出最好的表現。
加上今年逢疫情，不但學生不能親自到慈護宮為自己祈求考運亨通，考試當天為避免群聚，連家長陪考都不能，只能由陪考的老師代勞，不過家長會長表示，金中老師的用心大家有目共睹，就算不去陪考，也有信心學生可以受到最好的照顧。
此外會長也替學生們祈求，希望孩子們都可以準備充足，考試當天保持平常心，拿出平時的表現，考出好成績，充實金山高中的榜單，為校來增光。
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