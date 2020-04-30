連假零確診挑戰 三芝區長淺水灣籲防疫

疫情期間大家都選擇待在家中，或是到戶外空曠的場地從事休閒，面對即將來臨的五一連假，三芝區長林慶豐與衛生所來到淺水灣咖啡街進行宣導與提醒，希望店家也能夠一起協助提醒遊客保持社交安全距離，要讓連日零確診的好成績保持下去。

三芝區長林慶豐說，五一連假即將到來，三芝區最著名的景點淺水灣，因為是戶外的休閒場域，成為民眾疫情期間出遊好選擇，為了要呼籲民眾與店家，三芝區長與衛生所主任來到淺水灣咖啡街宣導，雖然近來都是零確診，不過防疫措施還是要做好，提醒店家記得戴上口罩、不提供試吃，確保防疫品質。

三芝區衛生所主任羅世偉表示，共同對抗疫情要走上街來宣導，提醒店家與民眾都不要因為近來防疫的好成績就鬆懈防疫應該要做的事項，記得出外遊玩保持一公尺社交安全距離，不僅保護自己也保護他人。

此外業者也表示，從疫情開始就相當注重防疫，店門口放置酒精，提醒顧客保持社交安全距離，守住大家一起努力創造的防疫好成績，也希望疫情能夠趕快過去，讓顧客出遊更沒有後顧之憂，趕快度過這個業績寒冬。