兒童月更有意義 瑞芳國小致敬防疫人員

瑞芳國小在四月兒童月，因為疫情關係，學生自治市團隊決定取消玩樂活動，改以關心防疫期間醫療人員辛勞，全校進行捐發票與寫愛心卡片的方式，今(30)日將學校創客課程製作的一百份防疫面罩送去給瑞芳礦工醫院，為防疫盡一份心力。

在肺炎疫情之下，瑞芳國小學生自治團隊思考著如何以兒童的能力，幫助社會，結合家長會的贊助，策劃了「捐發票送茶葉蛋」活動，捐給創世基金會照顧植物人的防疫基金，並且邀請大家手寫愛心卡片，希望感謝這段期間醫療人員們偉大的付出，同時也在過程中感受到信心，證明兒童也可以影響大家重視這個議題。

瑞芳國小校長盧娟娟表示，今天瑞芳國小附幼的學生們也將寫著注音的感謝卡、祝福影像放入精心製作的防疫愛心車，要送往台北市立聯合醫院感謝辛苦的醫生護士們，而國小部則是將創客課程製作的一百份防疫面罩裝箱，走路送達瑞芳礦工醫院，並教會院長、護理長如何穿戴。

瑞芳礦工醫院院長董適表示，感謝瑞芳國小提供防疫用品，有了面罩就能多一層防護，並且消毒後能重複使用，醫院同仁們見到孩子努力在社會醫療上盡一份心，都給予很大的鼓勵與讚許。

這次瑞芳國小學生們還帶著完成的愛心感謝卡送往市區藥局，店家看到孩子們的用心非常驚喜，笑說要將卡片掛在櫃台前，每天看見，防疫期間的辛勞就都煙消雲散，彼此合照，期望社會早日回復常態，大家防疫加油。