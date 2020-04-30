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侯牡公路增設擋土牆 雨季行駛更安全

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
串聯瑞芳侯硐與雙溪牡丹的侯牡公路，完成了瑞芳端侯牡公路口約兩百公尺的擋土牆。 圖／觀天下有線電視提供
串聯瑞芳侯硐與雙溪牡丹的侯牡公路，完成了瑞芳端侯牡公路口約兩百公尺的擋土牆。 圖／觀天下有線電視提供

新北市北37鄉道又稱侯牡公路，是串聯瑞芳侯硐與雙溪牡丹的重要道路，因地勢起伏大，邊坡容易發生坍方現象，造成危險，新北市府養工處與瑞芳公所完成了瑞芳端侯牡公路口約兩百公尺的擋土牆，希望之後颱風季來臨，能保障用路人安全。

侯牡公路橫跨瑞芳雙溪兩區，瑞芳端三公里處，近日在市府養工處與公所的努力下，完成擋土牆的施作，趕在雨季前，給用路人多一分安全保障。

弓橋里長潘政信表示，因侯牡公路行經山區，崩塌狀況過去時有耳聞，諸如2000年的象神颱風等，造成地方鄉親長期揮之不去的夢魘，里民聽到擋土牆完工的好消息，都相當讚許政府的用心。

接下來即將迎來颱風季，希望新的擋土牆能發揮作用，讓公路的排水順暢，減少坍方產生，讓用路人更安全，里民出入也更放心。

瑞芳

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