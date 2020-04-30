中山高增汐止康寧街匝道 拼明年動工

規劃好多年的中山高增設汐止康寧街南下匝道案，終於又有新進度，為了讓地方了解工程內容，高公局昨(29)日舉辦第一次公聽會，民眾除了關心用地徵收，另外，地方最關心的期程，高公局也回應用地徵收順利，希望明年就能動工，施工期是兩年。

高公局副總工程司陳宏仁指出，這個匝道主要是提供汐止地區另外一個可以上高速公路的統道，未來這裡要上高速公路從康寧街可以很快上去，目前是在辦理規劃的工作，如果用地儘快取得我們就儘快發包施工，那因為考量到汛期不能施工，所以，工期是兩年左右。

市議員周雅玲認為，這個工程可以紓解南下上班族每天的塞車之苦，將近三百公尺的長度、寬230公尺的匝道，預計兩年的工程，那今天是第一次的公聽會，希望下次的公聽會能夠期程跟新設過程資料取得部分，可以讓民眾更清楚，相信可以解除民眾很多的疑慮，針對有部分民眾被徵收用地，我也責成相關單位能用最有利的方式給予補償。

市議員白珮茹服務處主任陳志明表示，今天開的公聽會主要是跟鄉親報告路線的初步規劃，以及土地徵收、都市計劃變更等等，那新北市政府養工處在平面道路銜接工程將在九月就可以完成，所以，也請高公局在未來的匝道工程能夠加速進行。

總工程司陳宏仁指出，今天公聽會民眾提出來最多的還是噪音的部分，這個我們會去做評估，需要做隔音牆我們就會做，另外，地方比較關心的就是期程的部分，希望能儘量縮短趕快完工。那這個匝道大概是樟江大橋到伯爵街的位置，跨越基隆河銜接國道三號往一號的匝道，希望明年能動工。