新北果菜公司推母親節優惠套組 還能抽獎抱回家電

受新冠肺炎疫情影響，民眾盡量減少外出機會，新北果菜市場在母親節前夕推出農產套組預購活動，除可用市價八折買到，憑發票就可參加萬元家電抽獎活動，幸運者可把空氣清淨機、氣炸鍋等用品抱回家。

新北果菜公司總經理江惠貞表示，防疫期間民眾外食減少，外送平台、宅經濟興起，除了去市場買菜，民眾也可上FB新北果菜，用手指就可購買優質農產套組，活動產品較平日優惠，最低以八折計，除推出新鮮蔬果還增加冷凍水產、即時料理及氣炸鍋等優惠套組，讓民眾不用出門就在家選購。

江惠貞表示，因應母親節，果菜公司在5月推出「宅家防疫-溫馨母親月支持農『宅』品預購活動」，包含安心水果組、有機蔬菜組及防疫家電空氣濾清機等共11品項組合，可宅配到府，內容物以當日現場品項為主，無法指定特定商品。