錢櫃惡火柯文哲要究責 一周內提報告
台北市錢櫃林森店惡火案，台北市長柯文哲昨天致歉坦承會檢討，他今天表示，將成立專案小組對稽查制度進行調查，強調結果出爐後，該懲處的會懲處，北市府指出，一週內提報告。
台北市政府發布新聞稿，已成立安檢責任調查小組，將針對聯合稽查制度、錢櫃林森店安檢紀錄、通報流程缺失、現行相關法規狀況及缺失、懲處相關人員等及5大項目進行全面性檢討改善，先由政風處進行內部調查，再由廉政委員會進行外部監督。
北市府指出，首先會重新檢視聯合稽查制度並改善，包括人力、時間、方式、內容等，未來會徹底落實稽查成效；其次是重新檢視錢櫃林森店安檢紀錄；第三是檢討通報流程缺失，包括未完整檢查、未即時通報等；第四則是現行相關法規狀況及缺失，修正日後執法流程並重新建立標準作業流程制度，提出修法項目。
北市府表示，相關人員懲處部分，一週內將提相關報告。
錢櫃KTV林森店26日發生火警，因排煙、灑水、消防警報、住警器、廣播系統等消防設備全面關閉，民眾逃生不及，造成死傷慘劇，而這把火也燒出種種問題，如107年至今共安檢20次，全數合格，引發質疑只是帳面數字。
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