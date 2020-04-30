南市國中會考發燒考生一人一室 北市不跟進

國中會考5月16、17日登場，台北市議員關心北市考場狀況，質疑若該考場因疫情停課，是否有備用考場？北市教育局表示，已準備四處備用考場；至於考生發燒要被分配至第二類備用試場，一間5人為上限，議員憂釀群聚感染，希望北市比照台南市一間一位考生作法，教育局表示暫不跟進。

台北市教育局今早赴議會進行工作報告。關於國中會考，議員游淑會質疑，若會考當天該考場因同校2人染疫宣布停課，是否有備用考場？教育局答詢，有確診學校就會換考場，目前已預備4處。

此外，若考生當天發燒，或有呼吸道疾病，將安排至備用考場應試，該試場最多容納5人。游淑慧認為，學生發燒狀況不一，若都放在一起，恐怕會交叉傳染，建議比照台南市作法，若學生發燒，安排一人一室應考。

教育局回應，發燒考生備用試場5人一室為中央規定，暫不跟進南市作法。