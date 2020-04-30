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五一連假警示點 虎頭埤智慧偵測入園上限1600人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
虎頭埤風景區採用智慧偵測監控人流，園區內遊客達到1600人就會警示提醒往其他景點。圖／虎頭埤提供
虎頭埤風景區採用智慧偵測監控人流，園區內遊客達到1600人就會警示提醒往其他景點。圖／虎頭埤提供

明天就是五一連假，對觀光景點原本是行銷重頭戲，但面對列入五一連假警示點，虎頭埤風景區增加採用智慧偵測監控人流，目前是試辦中，風管所表示是採一進一出管控，以一半400個停車位，一車3至4人估算，人數達到1600人就會警示提醒不要再入園，請遊客轉往其他景點。

受到清明連假國家級警報影響，虎頭埤風景區遊客數重創，經過幾周來才漸回升，配合五一連假，台南市觀旅局以虎頭埤風景區為示範點，採用智慧偵測系統進行園區遊客流量控管，依中央疫情指揮中心規定，園區800個停車位只能停一半，換算入園人數最多是1600人，以達到調配遊客人流及警示的防疫目的。

台南市觀旅局經營的虎頭埤風景區及溫泉取供事業，是成立台南市觀光發展基金自負營虧，虎頭埤風景區有員工及夜間保全等委外業務及園區管理等支出，以往包括門票及活動中心餐廳及住宿等，每年收入約有2千萬元，但今年活動中心委外拆除改建中，食宿收入減少大半，4月份又遇上新冠肺炎疫情，遊客數下降門票收入減少，風管所說目前尚未統計營業短收多少，但政府已開始有提振經濟的作為，只要疫情趕快穩定下來，影響就不會太大。

虎頭埤 連假 疫情

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