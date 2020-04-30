錢櫃林森店大火制度疏漏 北市府列5方向檢討改善

台北市林森北路錢櫃KTV火警造成多人死傷，北市府的公安檢查受到質疑，對此，台北市長柯文哲上午參加防疫兵推後受訪指出，市府會成立一個專案小組，把政風找來，針對這些查核，到底有沒有缺失。 北市府表示，錢櫃林森店大火案制度疏漏，北市府針對五大方向檢討改善。至於針對相關人員懲處，市府指出，即日起啟動內部調查，將於一周內提出相關報告。

針對0426錢櫃林森店大火案件，柯文哲上午指示北市府內部成立安檢責任調查小組，先由政風處進行內部調查，接著由廉政委員會進行外部監督，並針對五大項目著手進行全面性檢討改善，若涉及稽查不確實或制度疏漏，北市府將進行懲處及制度檢討。

北市府指出，北市府將針對聯合稽查制度進行檢討，包括人力、時間、方式、內容等，將重新檢視並列出待改善制度，未來將徹底落實稽查成效。

第二，北市府也將重新檢視過去錢櫃林森店安檢紀錄，稽查是否有不確實情形；第三，針對通報流程缺失進行檢討，包括未完整檢查、未即時制度通報、未通報府級長官聯合稽查狀況等面向；第四，對於現行相關法規狀況及缺失，北市府也將重新檢視，修正日後執法流程並重新建立標準作業流程制度，並提出需修法之項目。至於針對相關人員懲處，市府指出，即日起啟動內部調查，將於一周內提出相關報告。