蔡其昌爭取2200萬 打造大安濱海「綠光森林」

台中市大安風景區海濱露營區將啟用，立法院副院長蔡其昌今天邀交通部觀光局主任李嘉斌、台中市議員施志昌、台中市政府風景區管理所長廖偉志、大安區公所農建課長黃見裕及福住里長陳金隆、永安里長謝綢與海墘里長王勝宗等人到場會勘，宣布第三期工程將再投入2200萬元，打造大安風景區海堤景觀之風林地景廊道「綠光森林」。

交通部觀光局今年核定2200萬，進行大安風景區海灣遊憩設施改善工程第三期「綠光森林」計畫，將打造大安風景區海堤景觀之風林地景廊道，加強星海露營區周邊，如堤頂散步道、海堤斜坡道景觀美化及延線景觀指標及導覽，增加入口意象等設施，讓大安濱海園區能夠持續蛻變。本計畫總經費2200萬元，其中交通部觀光局補助1254萬元，台中市政府自籌946萬元，預計明年11月完工。

蔡其昌表示，海線觀光廊帶成果逐漸顯現，大安濱海園區改善計畫已經進入到第三期工程，未來除了有觀景平台、賞星廣場設置外，透過步道的串接也能夠到達週邊的龜殼生態公園及媽祖文化園區，完工後將串接起北大安、南高美知名景點，帶動大安觀光遊憩發展潛力。

立法院副院長蔡其昌（左一）等人，今天會勘大安濱海樂園，要打造大安風景區海堤景觀之風林地景廊道「綠光森林」。記者游振昇／攝影

施志昌說，地方樂見大安濱海園區整建工程持續進行，而一旁年久失修的海虹橋整建初估預算需要4500萬元，他會在市議會持續監督並爭取預算，我們期盼市政府能更積極重視海線發展，讓地方持續轉動起來。

廖偉志指出，大安濱海樂園經過觀光旅遊局做整體發展規劃，露營區已經完成，OT的部分也正式的委外，而沙雕賞景平台及後續的周邊的環境整理將在今年6月完成，第三期工程接續啟動，今年計畫辦理重點在於將大安風景區形塑成「綠光森林」，由於大安風景區常受季風嚴重侵襲，防風林對海岸地域之飛砂安定、農作物生產及生活環境的保護極為重要。另靠近五甲漁港往南方向，因東北季風影響，栽植耐旱、耐鹽霧之防風林對濱海地區飛砂具有較強固定能力。