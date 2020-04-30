新北線上慶佛誕 寫下母親節祈福留言抽小佛陀

今天是佛誕日，因應新冠肺炎疫情，新北市民政局日前與慈法禪寺合作推出線上慶佛誕，此次在母親節前夕推出第2波線上祈福留言，參與者有機會獲得限量30份「天然翡翠小佛陀」。

土城慈法禪寺住持暨中國佛教會理事長淨耀法師表示，相傳佛陀降生時，九龍以清香之水沐浴太子金身，故佛誕日又稱浴佛節。土城慈法禪寺特別叩鐘108響，象徵佛法弘傳千里，今年佛誕日雖因疫情無實體活動，但透過線上慶佛誕方式為第一線防疫人員祈福，祈求疫情早日結束，受到廣大迴響，也撫慰了許多民眾心靈。

民政局指出，線上慶佛誕網站設計有祈福五燈獎、吉祥祈福籤及疫起來修持等3大主題，其中祈福五燈獎設計「疫情止息祈福燈」、「光明燈」、「藥師燈」、「智慧燈」及「事業燈」，民眾選擇點燈類別後，每稱唸一次釋迦牟尼佛聖號，燈就會逐漸放大放亮至無限光明，民眾可為第一線防疫人員、自己、家人或親友祈福點燈及分享。

民政局表示，首波線上慶佛誕活動推出後，廣受民眾歡迎，民眾的祈願已於今日誦經迴向四方，留言送加持過的「藥師咒種子字招財變色貔貅手珠」及「藥師咒輪菩提葉防磁波貼紙」得獎名單，也已公布在民政局粉專，今起第2波母親節祈福送禮活動，只要截圖線上慶佛誕「祈福五燈獎」畫面，在臉書「新北民政保平安」留言，就有機會獲得「天然翡翠小佛陀」。

民政局長柯慶忠表示，佛誕文化節為新北市盛大活動之一，今年以線上慶佛誕方式，讓民眾上網祝禱洗滌心靈。母親節將至，出外就學或工作的遊子們，如因疫情關係，不便回家孝敬母親，也可透過線上慶佛誕方式為母親祈福，所有祈願，慈法禪寺將於5月10日母親節當日祈福迴向。