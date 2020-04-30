新加坡女子檢疫期滿 致電感謝新北社會局照顧

新加坡籍翁姓女子入住新北市集中檢疫所，4月初期滿離開後，日前致電新北市政府社會局，除感謝受到照顧外，也因無收入而擔心無法繳付檢疫費用，得知有防疫補償金後轉憂為喜。

新北市政府社會局表示，翁女在台北市某道場擔任長期志工，並在新北市租屋，3月中因回新加坡探望父母，返台後接受14天居家檢疫，然而因為被鄰居反彈，房東緊急收回租屋，翁女輾轉入住新北市集中檢疫所。

翁女4月初期滿離開後，日前致電社會局，除感謝檢疫期間，受到警察和社工的貼心照顧外，也表達因長期擔任志工，並無其他收入，無法繳交檢疫所費用，經救助科人員告知政府有每天新台幣1000元，共計1萬4000元的防疫補償金後，翁女才轉憂為喜。

檢疫所工作人員徐仲宇表示，翁女在入住11天期間，在送餐時隔著紗門發現她將房內被褥、衣物等整理得非常整潔，大部分時間都是在看書、靜坐、禪修，除飲食改為素食外，幾乎沒有提出其他額外的需求。

新北市政府社會局社會救助科長石玉麗表示，新北市集中檢疫所每天收費1200元，翁女共入住11天，應收費1萬3200元，但政府也有武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫補償金，因此翁女可在領取補償金後再來繳交。