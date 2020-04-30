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新北板橋重慶公園改建 設極地企鵝特色、分齡多元遊具

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
工作人員正為重慶公園特色遊具消毒。圖／板橋區公所提供
工作人員正為重慶公園特色遊具消毒。圖／板橋區公所提供

新北市板橋區重慶公園特色遊戲場今天啟用，以極地企鵝為主題融入遊具，疫情期間將定期消毒。區長林耀長期許民眾玩得開心又放心，也為板橋新增一處打卡亮點。

市府去年年4月成立跨局處工作小組，推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區民眾需求，並納入公民參與，預計今年底至少完成50處共融特色遊戲場及3處全齡化公園。

板橋區公所已陸續推出溪北公園章魚滑梯、四維公園巨獸、玫瑰公園與國泰綠地大象磨石子滑梯等特色或共融概念遊戲場，今天啟用的重慶公園是全市第20處共融特色遊戲場，以極地企鵝為主題，配合護籠鑽網、體能墩、攀岩牆、拱形橋等遊具，提供分齡多元遊戲方式。

林耀長表示，板橋重慶公園周邊居住人口密集，如今不再採用制式罐頭遊具，區公所籌資300多萬元經費改建特色遊戲場，應該可吸引更多小朋友遊玩。另因近期新冠肺炎疫情，公園遊具增加消毒程序，讓民眾玩得開心又放心，也為板橋新增一處打卡亮點。

工作人員正為重慶公園特色遊具消毒。圖／板橋區公所提供
工作人員正為重慶公園特色遊具消毒。圖／板橋區公所提供
新北板橋重慶公園改建，增設分齡多元遊具。圖／板橋區公所提供
新北板橋重慶公園改建，增設分齡多元遊具。圖／板橋區公所提供
新北板橋重慶公園改建，增設極地企鵝特色遊具。圖／板橋區公所提供
新北板橋重慶公園改建，增設極地企鵝特色遊具。圖／板橋區公所提供

疫情 新冠肺炎

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