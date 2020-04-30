致理科大輔導Rayya Bakes獲教育部50萬元創業金

教育部鼓勵校園創新創業，致理科技大學國貿系大三生羅妤翎和大同、台北大學畢業的李書維、李家維姊妹合組Rayya Bakes團隊，透過網路行銷客製化蛋糕，獲教育部「U-start創新創業」計畫50萬創業金資助，將圓創業夢。

致理科大創新育成中心輔導青年組成創業團隊，Rayya Bakes執行長李書維有10年手做甜點經驗；羅妤翎大二曾參加學校「C-star」創業比賽，也曾到南京參與第7屆「贏在南京」青年大學生創業大賽。Rayya Bakes正申請成立公司。

李書維說，剛畢業的學生創業需要許多協助，如資金、技術、人力等。致理科大提供經營專業實作訓練，育成中心顧問團輔導，都有幫助，如教育部U-Start補助就是國貿系專案助理教授姚政文推薦，從計畫書諮詢、團隊成員引薦到外部資源導入等，都有實質協助。獲得教育部補助後，學校還提供場地讓他們經營。