致理科大輔導Rayya Bakes獲教育部50萬元創業金
教育部鼓勵校園創新創業，致理科技大學國貿系大三生羅妤翎和大同、台北大學畢業的李書維、李家維姊妹合組Rayya Bakes團隊，透過網路行銷客製化蛋糕，獲教育部「U-start創新創業」計畫50萬創業金資助，將圓創業夢。
致理科大創新育成中心輔導青年組成創業團隊，Rayya Bakes執行長李書維有10年手做甜點經驗；羅妤翎大二曾參加學校「C-star」創業比賽，也曾到南京參與第7屆「贏在南京」青年大學生創業大賽。Rayya Bakes正申請成立公司。
李書維說，剛畢業的學生創業需要許多協助，如資金、技術、人力等。致理科大提供經營專業實作訓練，育成中心顧問團輔導，都有幫助，如教育部U-Start補助就是國貿系專案助理教授姚政文推薦，從計畫書諮詢、團隊成員引薦到外部資源導入等，都有實質協助。獲得教育部補助後，學校還提供場地讓他們經營。
致理科大校長陳珠龍說，致理重視學生創新創業能力，近年推動三創相關活動，透過舉辦「C-star」、「致青春創未來」等競賽，為學生點燃創業魂；另外也打造創業種子教師社群，推動全校性的創業教育課程。近來在教育部「U-start創新創業計畫」、「大專校院創業實戰學習平台」等補助計畫屢創佳績。
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